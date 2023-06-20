الرواشدة: شبكات ومنصات للتواصل في مجال الطاقة لتبادل الخبرات

رهام زيدان

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أكد رئيس جمعية سيجري الوطنية الأردنية/ مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة أهمية إنشاء شبكات اتصال ومنصات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الطاقة مع الجهات المرتبطة بالأعمال والمجتمع.وأضاف الرواشدة خلال رعايته أمس لإطلاق شبكتين جديدتين منبثقتين عن الجمعية أن "هذه الشبكات تساعد على رفع كفاءة العاملين والمهندسين في قطاع الكهرباء وتنمية قدراتهم المهنية والإدارية والأكاديمية المنظمة للعمل الهندسي وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الهندسة والطاقة وتوفير فرص متساوية للتعليم والتدريب والتطوير المهني".وأطلقت جمعية "سيجري" الوطنية الأردنية أمس شبكتي (مهندسات سيجري الأردن) و(شباب سيجري الأردن) لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود التنمية المستدامة والارتقاء بقطاع الطاقة في المملكة.يذكر ان جمعية سيجري الوطنية الأردنية هي جمعية منبثقة عن المجلس العالمي لانظمة الطاقة الكهربائية ذات الفولطية العالمية(سيجري العالمية) أنشئت عام 1921 ومقرها باريس.وقال الرواشدة إن "إطلاق الشبكتين يجسد الخطوات الفعلية للدعم الذي تقدمه جمعية سيجري الأردن للنساء والشباب لتطوير مهاراتهم وإظهار إبداعاتهم في مجال الطاقة عبر تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحديثة والمستدامة والعمل على تطوير شبكات الكهرباء الفعالة والذكية وتقليل الفاقد في الشبكات الكهربائية وتحسين كفائتها وتنفيذ برامج ومشاريع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة، كما أن إطلاق الشبكتين يأتي تنفيذا للإرادة السياسية والرؤية الملكية لدعم المرأة وتعزيز دور الشباب الأردني في مختلف المجالات.