السالم: الموقع الإلكتروني الجديد لجمعية البنوك يواكب التطورات

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أعلن رئيس جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجمعية البنوك في الأردن، والذي يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على مواكبة التطورات كافة في مختلف جوانب عملها، وبما يفيد ذوي العلاقة والمهتمين كافة.وأضاف السالم أن الموقع يأتي ليكون بوابة الوصول الشاملة للمعلومات والحقائق والأخبار والنشاطات كافة المتعلقة بجمعية البنوك، وبالقطاع المصرفي الأردني.وبين السالم أن تصميم الموقع الالكتروني الجديد جاء مرتكزاً على العصرية والتنظيم وسهولة الاستخدام، بهدف توفير تجربة تصفح فعالة لجميع المستخدمين، مضيفاً أن الموقع يقدم محتوى غنيا ومتنوعا، يشمل أحدث الأخبار والتقارير المصرفية والمالية والاقتصادية، مشدداً على حرص الجمعية عند تطوير الموقع بأن يعكس قيم التفاعل والتعلم المستمر، مع التركيز على تقديم الحقائق والأرقام والمعلومات ذات الجودة العالية بطرق مبتكرة وجديدة، وتوفير محتوى متنوع ومثير يعكس تطور الخدمات المصرفية ومستوى الابتكار المالي في الأردن، إضافة لتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية، والسعي لتعزيز الوعي المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية.من جانبه، قال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك، إن تطوير الجمعية للموقع الالكتروني جاء في ضوء مواكبة الجمعية للتطورات التكنولوجية، وسعيها الدؤوب لتقديم تجربة فريدة ومتميزة لتصفح الموقع الإلكتروني الخاص بها، وبشكل يعكس مستوى التقدم والحداثة التي يمتاز بها القطاع المصرفي. مؤكداً أن الموقع الجديد يمتاز بسهولة التصفح وسرعة الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى توافقه مع متطلبات التشغيل على الهواتف الذكية، مما يعزز سهولة الوصول والاستخدام.ودعا المحروق، ذوي العلاقة والمهتمين كافة، لزيارة الموقع الالكتروني باستمرار واستكشاف المحتوى المتنوع والمفيد، وزيارة كل ركن في الموقع والاستفادة القصوى من الموارد التي يقدمها وبما يسهم في تعزيز المعرفة بالتطورات المصرفية والمالية والاقتصادية، مؤكداً أن الموقع سيكون جسرا قويا للتواصل بين الجمعية والبنوك الأعضاء وجميع فعاليات القطاع المصرفي في الأردن، وأطياف وشرائح المجتمع الأردني كافة. كما دعا المحروق للاطلاع على المنصات الخاصة بالجمعية التي تم ربطها على الموقع الجديد، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة عليها.