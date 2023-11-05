السالم رئيسا لمجلس إدارة جمعية البنوك بالتزكية

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عمان- _- عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن، اجتماعاً غير عادي، أمس، تم فيه التوافق على أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية البنوك؛ حيث تم تسمية تسعة بنوك، وفازت بالتزكية بعضوية المجلس وهي: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك الأردني الكويتي، البنك الأهلي الأردني، بنك المال الأردني (كابيتال بنك)، وبنك لبنان والمهجر.وكانت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن، قد التأمت في اجتماعها غير العادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، وذلك عملاً بنص المادة (4-أ) من النظام المعدل لنظام جمعية البنوك لسنة 2023؛ حث نصت المادة (4-أ) من النظام المعدل بأنه على المجلس الحالي دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ النظام لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام المعدل.وتلا اجتماع الهيئة العامة، اجتماع لمجلس إدارة الجمعية الجديد بحضور جميع أعضاء المجلس، تم خلاله اختيار باسم خليل السالم رئيساً لمجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة المقبلة بالتزكية، كما اختار المجلس عمار الصفدي نائباً للرئيس.وبدوره، هنأ رئيس المجلس الجديد باسم خليل السالم أعضاء مجلس الإدارة كافة، على ثقة الهيئة العامة بهم باختيارهم لعضوية مجلس إدارة جمعية البنوك للدورة 2023-2027، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة على انتخابهم له رئيساً للمجلس.وأعرب السالم عن شكره وتقديره لجميع أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة 2021-2023، مثمناً لهم أداءهم المتميز وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. كما شكر السالم، جميع البنوك الأعضاء، على جهودها وتعاونها المستمر وتنسيقها التام مع الجمعية، كما شكر كادر الجمعية ومديرها العام على ما بذلوه من جهود خلال الدورة السابقة للمجلس.وأضاف السالم، أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة المسيرة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس السابق، مبيناً أن المجلس الجديد سيسعى، بكل جهد، لتحقيق الأهداف الأساسية للجمعية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينها، تحقيقا لمنفعتها المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه واتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية.