 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال الموجة الحارة

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جانب من الجولة الميدانية
في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية النظام الكهربائي والاطلاع على الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدامة تزويد الخدمة في قطاع الطاقة الكهربائية، وعقب إعلان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يوم أمس الخميس رفع الجاهزية في قطاع الطاقة، تابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية شركات الكهرباء واستعدادها للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة التي تشهدها المملكة.اضافة اعلان

وأضاف المهندس السعايدة في تصريح صحفي اليوم  الجمعة، عقب جولة ميدانية رافقه فيها عدد من المدراء المعنيين في الهيئة، إلى مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة توزيع الكهرباء SCADA للتأكد من إدامة تزويد الخدمة في كافة مناطق المملكة خاصة في مناطق الجنوب والاغوار بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 46 درجة مئوية بحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، وقال ان الأعطال التي سجلت على شبكات الكهرباء كانت محدودة واعتيادية، ولم تؤثر على التزويد الجماعي للمشتركين، وجرى التعامل الفوري معها ومعالجتها بالسرعة الممكنة، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة قبل بداية الظروف الجوية رفعت جاهزية القطاع.

وأكدّ السعايدة استمرار الهيئة بممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل بجاهزية عالية على مدار الساعة، لضمان استدامة تزويد الخدمة. وحثّ شركات الكهرباء للاستمرار في حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك واستخدام وسائل التبريد الأقل كلفة، والتأكد من جاهزية مراكز خدمة الجمهور لتسهيل الابلاغ عن أي أعطال قد تحدث في التيار الكهربائي ومعالجتها بالسرعة الممكنة.
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