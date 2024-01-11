الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعايدة يوعز برفع الجاهزية في قطاع الطاقة للتعامل مع الحالة الجوية

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السعايدة يوعز برفع الجاهزية في قطاع الطاقة للتعامل مع الحالة الجوية

 أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الخميس، رفع الجاهزية في قطاع الطاقة، داعيا الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز تكثيف الجهود والإبقاء على الجاهزية العالية لمواجهة تبعات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.اضافة اعلان

وأكدّ خلال تفقده سير العمل في مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة استمرار المركز وكوادر الهيئة في الميدان بمتابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.

وأهاب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة، وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين والمعالجة الفورية لأي انقطاعات قد تحدث نتيجة الظروف الجوية الراهنة.
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