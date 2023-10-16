الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تؤجل تطبيق قرار العمر التشغيلي للشاحنات

شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي-(ارشيفية)
الشاحنات
عمان- وافقت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على تأجيل تطبيق قرار منع دخول الشاحنات من الأردن التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى السادس عشر من شباط (فبراير) المقبل، بحسب مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات.اضافة اعلان
وأشار وريكات إلى أن الهيئة خاطبت مجلس إدارة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية بقرار السلطات السعودية لتعميمه على أصحاب الشاحنات.
وثمّن وريكات قرار السلطات السعودية واستجابتها للطلب الأردني بتأجيل تطبيق القرار.
وعمم رئيس مجلس إدارة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد الداود على أصحاب الشاحنات بتأجيل تطبيق القرار.
وكان نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنات نايل الذيابات قد كشف في تصريحات سابقة لـ"الغد" أنه تم استيراد 830 من الرؤوس القاطرة للشاحنات والتَّخليص عليها وترخيصها لغايات التَّحديث الاستبدالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صندوق أموال الضمان

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 14.5 مليار دينار

منذ 41 دقيقة
الألعاب الإلكترونية-( الغد)

توجه لتشكيل لجنة توجيهية لصناعة الألعاب الإلكترونية

منذ 43 دقيقة
بنايات سكنية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

لماذا لا تقدم الحكومة حوافز للاستثمار بالعقار؟

منذ 45 دقيقة
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

%21 تراجع الإقبال على "أردننا جنة"

منذ 47 دقيقة
أبراج كهرباء ضغط عال-(أرشيفية)

%18 انخفاض مبيعات "الكهرباء الوطنية" لكبار المشتركين

منذ 48 دقيقة
بنزين - (تعبيرية)

الحكومة: ارتفاع سعر البنزين وانخفاض الكاز والسولار عالميا

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

الأردن مبتدأ وهم الخبر.. الإعلام.. والتغطية مستمرة

نضال المجالي |اليوم

غزة.. أولويات متتالية

سميح المعايطة |اليوم

قوة الضغط الناعم في مواجهة المدافع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا

ترجمات |منذ 29 دقيقة
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |منذ 30 دقيقة
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |منذ 32 دقيقة
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 