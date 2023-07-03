السقاف: "الشراكة بين القطاعين" تدعم تسريع تنفيذ المشاريع بين العام والخاص

طارق الدعجة

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أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن التعديلات الجديدة التي طرأت على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 تدعم تسريع إجراءات السير في تنفيذ مشاريع الشراكة وتعزز دور الوزارة لتصبح المرجعية والمظلة الرئيسية لها.وبينت السقاف في تصريح لـ"الغد" أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون تأتي ايضا بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس (الأحد)، برئاسة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.وقالت السقاف "ما يميز التعديلات الجديدة التكامل بين الوزارات المعنية بخاصة التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الاستثمار، لانجاز المعاملات ودراسات الجدوى بالاضافة الرد على الالتزام وقدرة الحكومة ماليا تجاه كل مشروع خلال 30 يوما".واكدت السقاف أن جميع دراسات الجدوى وطرح العطاءات بعد اقرار مشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية ستكون من خلال وزارة الاستثمار على عكس ما هو معمول به ضمن القانون الحالي بان وحدة الشراكة بمثابة ميسر للأعمال فقط والتنسيق بين المؤسسات.وقالت "أي مشروع شراكة يحتاج إلى التزام مالي من قبل الجهات الحكومية وتحديدا من وزارة المالية لذلك تضمن مشروع القانون تبسيط الإجراءات بالموافقة على الالتزام الحكومي المالي تجاه المشروع قبل طرح العطاء فيما يتم توقيع العقد والتنفيذ مع الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ المشروع فعلى سبيل المثال مشروع للغاز يوقع مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية".ولفتت السقاف إلى وجود 6 مشاريع مسجلة ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص فيما تم طرح عطاءين من هذه المشاريع لبناء مدارس وتأهيل وتطوير للمعبر الحدودي البري لجسر الملك حسين فيما ينتظر طرح باقي المشاريع التي تتركز في مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية ومشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاءومشروع حافلات التردد السريع- المرحلة الأولى والتمويل المستدام للطرق من خلال مشروع رسوم مستخدمي الطريق.وأوضحت أن النتائج المتوقعة بعد إقرار مشروع القانون تتمثل في تسريع السير في مشاريع الشراكة وتعزيز وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات الطويلة المعمول بها ضمن القانون الحالي.ويسعى مشروع القانون إلى توفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتِّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.