 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السقاف تبحث وممثلي شركات أميركية آفاق الاستثمار بالمملكة

وزيرة الاستثمار خلود السقاف - (أرشيفية)
وزيرة الاستثمار خلود السقاف - (أرشيفية)
 بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مع وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين لشركات أميركية عالمية يزورون المملكة حاليا، آفاق الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة.اضافة اعلان
ويمثل الوفد الأميركي العديد من القطاعات الاستثمارية، كقطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا والدفاع والتدريب، ويزور المملكة حاليا بالتنسيق مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) وتتضمن زيارة العديد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام الخاص الأردني لتعزيز سبل التواصل لجذب الاستثمارات الأميركية إلى المملكة.
وبحسب بيان للوزارة أمس، أكدت السقاف خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة في المراحل المقبلة، مشيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي أسهمت بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معتبرة هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات، نظراً لدورها في تشجيع المستثمرين لفتح استثمارات جديدة في الأردن.
وقالت: "إن جلالة الملك عبدالله الثاني أرسى الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي من خلال، شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة للولوج إلى أسواق غير تقليدية، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، ما أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وبينت وزيرة الاستثمار، أن الأردن أحرز خلال العامين الماضيين تقدماً في إصلاح أطره السياسية والإدارية والاقتصادية، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإقرار قانوني البيئة الاستثمارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت، استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها وأهمها السوق الأميركي.
وتطرقت السقاف، إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني والتي شهدت تحسنا خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، مشيرة إلى التصنيف الأخير لوكالة (موديز)، والذي رفع التصنيف الائتماني للأردن من (B1 إلى BA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز ودعم مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.
بدورهم، أشاد أعضاء الوفد بالبيئة المستقرة والآمنة للمملكة، والإصلاحات التي أجريت لتحسين بيئة الأعمال ودورها في التنمية الاقتصادية، وأنهم سيعملون على تسويق البيئة الاستثمارية للأردن في قطاع الشركات الأميركية.-(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

دعوات لدمج "اقتصاد الظل" تحت المظلة الرسمية

منذ 46 دقيقة
عداد كهرباء قديم - (الغد)

جميع عدادات الكهرباء بالمملكة ذكية بنهاية 2025

منذ 48 دقيقة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

"الدخل والمبيعات" تتبنى حزمة من المشاريع نحو التحول إلى دائرة رقمية

منذ 53 دقيقة
الطاقة المتجددة

"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

منذ 53 دقيقة
Untitled-1

قضية تطبيقات النقل غير المرخصة تراوح مكانها

منذ 55 دقيقة
الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

الغرفة الإسلامية تجدد دعمها لتمكين الشباب في قطاع غزة

منذ 57 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قواعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

بذكرى الاستقلال.. ما الذي نريده للأردن؟

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة اقتصاديا (2-1)

حسني عايش |اليوم

حديث ولي العهد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصر وثمن العدوان على غزة

سميح المعايطة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

هل سيغير غياب رئيسي توجهات إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |منذ 41 دقيقة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |منذ 43 دقيقة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |منذ 45 دقيقة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات | منذ24 ساعة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

غزة

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)
 