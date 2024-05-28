السقاف تبحث وممثلي شركات أميركية آفاق الاستثمار بالمملكة

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بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مع وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين لشركات أميركية عالمية يزورون المملكة حاليا، آفاق الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة.ويمثل الوفد الأميركي العديد من القطاعات الاستثمارية، كقطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا والدفاع والتدريب، ويزور المملكة حاليا بالتنسيق مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) وتتضمن زيارة العديد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام الخاص الأردني لتعزيز سبل التواصل لجذب الاستثمارات الأميركية إلى المملكة.وبحسب بيان للوزارة أمس، أكدت السقاف خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة في المراحل المقبلة، مشيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي أسهمت بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معتبرة هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات، نظراً لدورها في تشجيع المستثمرين لفتح استثمارات جديدة في الأردن.وقالت: "إن جلالة الملك عبدالله الثاني أرسى الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي من خلال، شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة للولوج إلى أسواق غير تقليدية، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، ما أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.وبينت وزيرة الاستثمار، أن الأردن أحرز خلال العامين الماضيين تقدماً في إصلاح أطره السياسية والإدارية والاقتصادية، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإقرار قانوني البيئة الاستثمارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت، استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها وأهمها السوق الأميركي.وتطرقت السقاف، إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني والتي شهدت تحسنا خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، مشيرة إلى التصنيف الأخير لوكالة (موديز)، والذي رفع التصنيف الائتماني للأردن من (B1 إلى BA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز ودعم مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.بدورهم، أشاد أعضاء الوفد بالبيئة المستقرة والآمنة للمملكة، والإصلاحات التي أجريت لتحسين بيئة الأعمال ودورها في التنمية الاقتصادية، وأنهم سيعملون على تسويق البيئة الاستثمارية للأردن في قطاع الشركات الأميركية.-(بترا)