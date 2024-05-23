 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السقاف تلتقي وزير الصناعة السعودي وتبحث تعزيز التعاون الاستثماري

السقاف لـ"الغد": إطلاق منصة "استثمر بالأردن" خلال أيام
وزيرة الاستثمار خلود السقاف
 التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار، وخلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والسفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة والمديرون المعنيون في الوزارة.اضافة اعلان
أكدت السقاف على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي المشترك، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقالت إن الاستثمارات السعودية تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، وإن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمان، حيث بلغ عددهم 2,337 مستثمرا ما بين شركات وأفراد، وبحجم استثمار قدره 1.55 مليار دولار، توزعت في العديد من القطاعات. مؤكدة إلى تتطلع الأردن إلى المزيد من الاستثمارات السعودية في المملكة وتوسعة القائم منها لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.
وبينت السقاف الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والتشريعات والأنظمة الصادرة بموجبه، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق إستراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها، حيث تضمنت الإستراتيجية السوق السعودي ضمن أهم الأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات منها.  
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني والتي شهدت تحسن خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الاجنبية، مشيرة إلى التصنيف الأخير لوكالة موديز والذي رفع التصنيف الائتماني للأردن من B1  إلىBA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز ودعم مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.
واستعرضت السقاف خلال اللقاء العديد من الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة عبر منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى مشاريع الشراكة يبن القطاعين العام والخاص.
بدوره أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بجهود وزارة الاستثمار بتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتبادل الخبرات وبناء الإستراتيجيات الهادفة لتعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين، وقال إن الأردن يمتلك الخبرات المتميزة في العديد من القطاعات الاستثمارية كالأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التعدين، وخلال اللقاء استعرض الخريف خطط وإستراتيجيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على التصدير، إضافة إلى تطوير الصناعات المحلية.
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