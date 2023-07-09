الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

السقوف السعرية للمحروقات.. باب للمنافسة بين الشركات

1688925113097075400
مركبة تتزود بالوقود من محطة محروقات في عمان - (الغد)
عمان- بينما يترقب سوق المحروقات المحلية إعلانا خلال أشهر حول تطبيق آلية السقوف السعرية وترك المجال للمستثمرين للمنافسة دونها، يؤكد خبراء في قطاع المشتقات النفطية أن شركات المحروقات ستجد طريقا للمنافسة لكن ضمن هوامش ضيقة تناهز 5 فلسات لكل لتر.اضافة اعلان
الحكومة من خلال هيئة الطاقة والمعادن أعلنت سابقا عن توجه لتطبيق السقوف السعرية خلال أشهر وترك المجال للشركات أن تنافس بهذه السقوف، مع بقاء سياسة الاعلان الشهري عن الأسعار ثابتة.
الخبير في قطاع النفط فهد الفايز قال "لاشك ان السقوف السعرية سوف يكون لها اثر ايجابي حتى لو كانت الهوامش ضئيلة".
وأوضح "على سبيل المثال يبلغ سعر البنزين 90 حاليا 0.895 دينار للتر وهو السعر الأعلى الذي ستفرضه  لجنة تسعير المشتقات النفطية بحيث لا يمكن تجاوزه، بالتالي تعلن كل شركة محروقات سعرا أقل منه بنسب مختلفة لجذب اكبر عدد من المستهلكين والمستفيدين".
وأضاف الفايز "من المؤكد ان كل شركة ستسعى لتقديم أفضل سعر بما يدفع المواطن للمواظبة على الشراء منها باعتبارها الأقل مقارنة مع غيرها، الأمر الذي سيوجد منافسة واضحة وجاذبة رغم ان الهوامش ضئيلة".
أما في حالة الديزل سيكون المستفيد هو كبار المستهلكين كالمصانع والفنادق وحتى مالكي اساطيل النقل التي سوف تشكل هذه السقوف عامل جذب وفروقات في استهلاكاتهم الشهرية لصالح تقليل النفقات وبالتالي تعظيم جزئي للأرباح.
الفايز أكد أنه ستكون في نهاية الأمر فعلا منافسة على السعر لصالح المواطن، فالسوق مفتوح، شريطة التزام الشركات بالسقوف دون ان تكون هناك خصومات في الباطن علاوة على السقوف بحيث تؤثر سلبا على أداء الشركات وأرباحها. 
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي "من المقدر أن المنافسة ستكون بين المستوردين والشركات بحدود ضيقة ربما لا تتجاوز خمسة فلسات".
واعتبر الشوبكي أن السوق ما تزال غير ناضجة وأنها سوق ضيقة في وقت تستورد فيه الشركات الثلاث الكثير من شحناتها معا فيما تكون في بعض الاحيان اختلافات بين الاصناف المستوردة من الخارج وبين انتاج مصفاة البترول من حيث النوعية والكلف. 
وأكد الشوبكي أنه من المهم ألا تغفل الحكومة عن السبب الحقيقي وراء رفع أسعار المحروقات وهو الضريبة الثابتة المقطوعة التي فرضت منذ تموز (يوليو) من 2019 ، وبواقع 37.5 قرش على لتر البنزين 90 و 57.5 على لتر البنزين 95  و16.5 على لتر السولار والكاز. 
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل "الشركات ستتنافس في تقديم أسعار أقل من السعر الرسمي المعلن من قبل الحكومة كل شهر، بالتالي سيتيح خفض الكلف على المواطنين".
وأشار إلى أن كل محطة ستكون ملزمة بإعلان سعرها على اللوحة الرقمية على مدخل المحطة ما يتيج للمستهلك المفاضلة للحصول عل أقل سعر 
واعتبر أن هذه المرحلة عند تطبيقها ستكون مرحلة انتقالية وصولا للتحرير الكامل لسوق المشتقات النفطية وخروج الحكومة كليا من هذه العملية باستثناء فرض الضريبة المقطوعة.
يذكر أن تسعير المشتقات النفطية يتم حاليا بشكل شهري من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بناء على معدل الأسعار العالمية خلال 30 يوما تسبق موعد تعديل الأسعار.
يأتي ذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 ضمن محرك الموارد المستدامة، وتنفيذا للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وما انبثق عنها من خطط تنفيذية في ضوء مراقبة تطور القطاع ومراجعة آلية التسعير وفقا للأسعار العالمية وتقييم تطور القطاع للوصول الى إمكانية تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية بدلا من تحديد أسعار المشتقات البترولية.
وخفضت الحكومة للشهر سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات/ لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات/لتر، وسعر السولار بمقدار 40 فلسا/ لتر، بعد اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية الجمعة.
وبناء عليه سعر بيع البنزين أوكتان 90 يصبح  895 فلسا / لتر بدلا من 900 فلس /لتر، و سعر بيع البنزين أوكتان 95 يصبح 1135 فلسا/ لتر بدلا من 1140 فلسا/ لتر، وسعر بيع السولار 675 فلسا/ لتر بدلا من 715 فلسا/ لتر، فيما تم تثبيت سعر مادة الكاز عند سعر 620 فلسا/ لتر
1660918809712 (1)

الدولار يتراجع بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية 07 تموز 2023

elbashayer-2023-05-09_440646

عالميا.. انخفاض أسعار الأغذية 07 تموز 2023

نفط خام

استقرار النفط عالميا 07 تموز 2023

تراجع الذهب عالميا لأدنى مستوى في 3 أشهر

الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية وسط توقعات رفع الفائدة 07 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني -(الغد)

ما هي أبرز المؤشرات الإيجابية بالاقتصاد الوطني؟

منذ3 ساعة
دائرة الأراضي والمساحة

لماذا فشلت "الأراضي" بـ"إزالة الشيوع"؟

منذ3 ساعة
وزارة السياحة والآثار

"السياحة": نسخة ثانية من مشروع التدريب والتأهيل

منذ4 ساعة
الرقمنة والتحول الرقمي

دعوات لمضاعفة مخصصات الرقمنة عالميا

08 تموز 2023
مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

مشروع لتوعية موظفي القطاع العام بمفاهيم ريادة الأعمال

08 تموز 2023
العلم الأردني -(الغد)

رفع دقة أرقام "الإحصاءات" لـ"تجويد القرار"

08 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يفعله الإسرائيليون أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

أولئك الأخطر على الإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إنجازات افتراضية

د.عاصم منصور |اليوم

إضاءات على الدرب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية.. الممر الوحيد

سميح المعايطة |اليوم

الوعي الموؤود في الطفولة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات | منذ3 ساعة
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
 