السلوك الاستهلاكي.. هل بلغنا "الرشد الاقتصادي"؟

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان - بين جائحة كورونا وما أفرزته من تبعات اقتصادية أثرت سلبا على ظروف المواطنين المعيشية، إلى ما أحدثته الأزمة الروسية الأوكرانية من مد تضخمي عالمي ما أفضى إلى تآكل في الأجور، جميعها عوامل آلت بالكثيرين إلى تغيير في سلوكهم الاستهلاكي ترشيدا أحيانا وتقنينا أحيانا أخرى.خبراء اقتصاديون أكدوا لـ"الغد" أن الظروف والضغوط المعيشية الصعبة جعلت المواطن خلال السنوات الأخيرة "راشدا اقتصاديا" ويبحث عن البدائل الاستهلاكية التي تتوافق مع قدراته المادية، إضافة إلى تركيز أوجه إنفاقه على السلع والخدمات الأساسية.وبهدف سد الفجوة بين معدلات الدخل والانفاق لدى المواطنين، ومن أجل الحد من الانعكاس السلبي الذي يتركه هذا التغيير على العملية الاقتصادية، دعا الخبراء إلى ضرورة العمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي وتحسين معدلات الأجور ورفع الحد الأدنى لها، علاوة على أهمية معالجة مشكلات الاقتصاد الوطني كالفقر والبطالة وارتفاع المديونية.وبحسب تقرير مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية الصادر في العام 2018 فإن حوالي %9 من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5000 دينار، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20000 دينار. ومن جهة أخرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لإنفاق الأسر 10143 دينارا، أي أن ما نسبته 50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، وأن 50 % من الأسر يزيد إنفاقها عنه. ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول الدخل والنفقات.وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 2586 دينارا، كان نصيب الإنفاق الغذائي حوالي 843 دينارا في حين بلغ الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات 1743 دينارا.وقال المختص في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش إن تآكل وتدني دخول نسبة كبيرة من المواطنين وثباتها منذ فترة طويلة إضافة إلى ما افرزته الظروف والازمات العالمية في السنوات الأخيرة من مد تضخمي أثر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية كافة عالميا وبالتالي محليا، ما أدى إلى لجوء كثير من المواطنين إلى انتهاج سلوك استهلاكي يقوم على ترشيد وتقليل حجم الإنفاق.وأضاف أن هذه الظروف والضغوط الاقتصادية ساهمت في خلق تيار استهلاكي جديد، حيث بات المواطن الأردني يميل في إنفاقه إلى أن يكون أكثر رشدا وذكاء، وميلا نحو تركيز إنفاق دخله على الحاجات المعيشية الأساسية.وبين عايش أن صدى هذا التغيير وصل إلى السوق المحلية حيث أن أغلب القطاعات الاقتصادية والتجارية تشكو من تراجع عائداتها وانخفاض مبيعاتها نتيجة قلة الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها والذي بقي سائدا حتى خلال مواسم الأعياد التي مرت على الأردن.ولفت عايش إلى أن تراجع معدلات الادخار لدى المواطنين من حوالي 9.5 % في العام 2017 إلى ما يقارب 4.5 % خلال العام الماضي، إضافة إلى تزايد إقبال المواطنين للحصول على القروض، يؤكد على وجود فجوة كبيرة بين معدل الدخل ومعدل الانفاق.وأوضح أن تغيير السلوك الاستهلاكي لدى الأردنيين وميله نحو تقليل الانفاق من شأنه أن ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي حيث إن انخفاض الطلب أو ركوده أو ثباته يقود إلى انخفاض الإنتاج ما يعني انه ليس هناك إضافة للعملية الإنتاجية أو تكاد تكون محدودة، مبينا أن زيادة الصادرات الأردنية إلى الخارج تعبر عن عدم قدرة السوق المحلي على استيعاب المنتجات والسلع التي يتم تصنيعها لدينا.ويرى عايش أن استمرار الأوضاع الاقتصادية القائمة حاليا من دون تغيير سيزيد من أمد انتشار هذا السلوك ما سيضر باستمرار كثير من القطاعات التجارية والاقتصادية، ويؤدي إلى تباطؤ حجم النشاط الاقتصادي، داعيا إلى وجوب العمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي وتحسين الأجور، إضافة إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمتمثلة بالفقر والبطالة والعجز في الموازنة وارتفاع المديونية.وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن السلوك الاستهلاكي للمواطن الأردني قد تغير بشكل جذري واضح منذ جائحة كوورنا، إضافة إلى التضخم العالمي الذي تمخض عن الحرب الروسية الاوكرانية وانعكاسه على ارتفاع الأسعار محليا أسوة بدول العالم كافة، إلى جانب تدني مستوى الأجور وعدم حصول أي زيادة عليها.وأشار مخامرة إلى أن المواطن بات يبحث عن البدائل الاستهلاكية التي تتوافق مع قدراته المادية، ويركز أوجه إنفاقه نحو الأولويات المعيشية الأساسية والتعليمية والصحية، مع الاستغناء عن كثير من الاحتياجات والالتزامات التي أصبح ينظر لها على انها جزء من الكماليات وغير الضروريات.إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ضعف الرواتب المقرون بارتفاع الأسعار وزيادة كلف المعيشة دفع المواطنين إلى تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية، وجعلهم راشدين اقتصاديا.وأوضح زوانة أنه يمكن رؤية التغير في سلوك المواطن الاستهلاكي من خلال إقبال الكثير على نقل ابنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إضافة لعودة بعض العادات الترفيهية البسيطة سواء الفردية أو العائلية كالتنزه في الطبيعة، بدلا من قصد أماكن الترفيه المعاصرة مرتفعة التكاليف، مبينا أن التغيير في السلوك الاستهلاكي على المدى الطويل سيترك آثارا سلبية على النشاط الاقتصادي، ما يستدعي العمل على تحسين الأجور وتخفيض الضرائب.