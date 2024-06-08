السياحة.. اهتمام ملكي يثمر إنجازات تاريخية

محمد أبو الغنم

اضافة اعلان

عمان- حقق القطاع السياحي، منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، إنجازات نوعية وباتت المملكة ضمن اهتمامات معظم دول العالم وهدفا لناشدي السياحة بشتى أنواعها.ومع العناية الملكية بالقطاع، حصل الأردن على عدة ألقاب عالمية إضافة لدخول البترا ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع الأمر الذي عزز مكانة الاردن على خريطة السياحة العالمية.وللحفاظ على ما تحقق بالقطاع من إنجازات والبناء عليها، أكد خبراء لـ"الغد" ضرورة العمل على دعم وتطوير القطاع لخلق فرص عمل جديدة من خلال تقديم حوافز استثمارية وتحسين البنية التحتية في مختلف المواقع السياحية والاثرية وحمايتها لضمان استمرارية النهضة.كما أشار الخبراء إلى ضرورة حل مشاكل القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بكلف الطاقة والتراخيص التي تعيق تطوره، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الانجازات التي تحققت في عهد جلالته.ويرى رئيس لجنة السياحة السابق في مجلس النواب أمجد المسلماني أن القطاع السياحي في المملكة تقدم بشكل كبير في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وأصبحت المنشآت السياحية تقدم خدمات متميزة.وأكد المسلماني ان جلالته يدعم ويروج للقطاع السياحي ويوصي مختلف الجهات الحكومية بالاهتمام به لإدراكه لأهميته الكبيرة ودوره في دعم الاقتصاد وتوظيف الأردنيين.واشار الى اهمية المحافظة على الانجازات المتحققة من خلال تحسين البنية التحتية في مختلف المواقع السياحية والاثرية وحمايتها بالإضافة الى توفير الخدمات السياحية المناسبة في المواقع والتي تلبي احتياجات السائح.واضاف ان على الجهات المعنية دعم القطاع وحل كافة مشاكله خاصة الطاقة والتراخيص والرسوم والتي تعيق من تقدم وتطور القطاع اضافة الى اهمية جذب الاستثمارات وتوجيهها إلى المواقع السياحية والاثرية وتوفير بيئة استثمارية محفزة ومشجعة.وبين ان التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تعزز الانجازات السياحية المتحققة والتي دائما ما يشير لها الملك في لقاءاته المستمرة مع القطاعين.وركز المسلماني على ضرورة وضع خطط مشجعة لزيادة اعداد السياح الى المملكة والعمل على مواكبة تطور القطاع السياحي عالميا لاكتساب المهارات وتقديمها كخدمات لزوار المملكة.من جهته، أكد رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين على تطور القطاع منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث أصبح القطاع جزءا لا يتجزأ من المنظومة السياحية التي شهدت نهضة في العالم السياحي.وأشار الى تطور المطاعم السياحية خلال السنوات الماضية، وتنوع المنتج السياحي بجميع اشكاله ليجذب القطاع العديد من الاستثمارات الخارجية وسلاسل المطاعم العالمية ما ادى الى التنوع بأنواع المطاعم التي تفتح وفي مختلف التخصصات.واضاف فخر الدين ان القطاع يشهد نمواً واضحاً ومستمرا، وقال "بالرغم من الازمات الاقتصادية التي تشهدها المملكة والازمات السياسية بالدول المجاورة لم يكبح جماح القطاع الذي بدأ ينتعش ويتطور منذ العام 2000 ولغاية الآن، اذ وصل عدد المطاعم السياحية في مختلف مناطق المملكة الى نحو 1070 مطعما يوظف نحو 22.5 الف عامل".وشدد على ضرورة المحافظة على الانجاز المتحقق في القطاع، من خلال العمل على دعم وتطوير قطاع المطاعم السياحية ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على البدء بمهن جديدة تعزز القطاع، مؤكدا ان دعم القطاع يكون من خلال تقديم حوافز استثمارية.من جهته، قال الخبير السياحي الدكتور نضال ملو العين إن الرؤى الملكية بما يختص في القطاعات الاقتصادية كافة متجدد ودائمة ومستمرة.واكد ملو العين إن جلالة الملك يسوق لزيارة المملكة والاستثمار فيها بمختلف المحافل الدولية والاقليمية لإدراكه بأن القطاع السياحي هو المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والذي تصل فيها نسبة المساهمة الى نحو 15 % من الناتج المحلي الاجمالي.وبين ان القطاع السياحي نهض وتطور منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية ليكون رقما صعبا في الاقليم وعلى مستوى العالم.وقال ملو العين ان ما تم تحقيقه في عهد جلالة الملك عبدالله من تطور في القطاع السياحي يجب المحافظة عليه من خلال تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى تحسين البنية التحتية في مختلف المواقع السياحية والاثرية بالإضافة الى المحافظة على الموروث التاريخي الذي يبلغ عمره آلاف السنين.ولفت الانتباه إلى تطوير العمالة في القطاع السياحي وتوفيرها في المنشآت حتى تقدم كافة الخدمات السياحية لروادها وبالتالي توفير فرص عمل للأردنيين.وركز على السياحة الدينية خاصة بعد اعتماد الفاتيكان المغطس موقع حج مسيحي، الذي يجب الاستثمار فيه ليستقبل كافة المسيحيين من مختلف دول العالم.