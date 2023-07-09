الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"السياحة": نسخة ثانية من مشروع التدريب والتأهيل

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة
عمان- تستعد وزارة السياحة والآثار لإطلاق النسخة الثانية من مشروع التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي قبل نهاية الشهر الحالي، بحسب الوزارة.اضافة اعلان
وقالت الوزارة لـ"الغد" إن هذا البرنامج بنسخته الثانية يأتي بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وأكدت أن البرنامج يدرب ويؤهل العاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمعات المحلية.
وأضافت أن البرنامج يركز على رفع القدرات للعمل في القطاع السياحي. وبينت أن مدة الدورة التدريبية والتأهيلية تصل إلى 40 ساعة تدريب مستمر.
وتتطلع الوزارة من خلال المشروع للتركيز على إكساب المشاركين في البرامج التدريبية المهارات الأساسية لممارسة المهن السياحية المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص وتأمين الخبرات السياحية المناسبة للانخراط في سوق العمل السياحي.
وأطلقت وزارة السياحة والآثار النسخة الأولى من البرنامج في الربع الأخير من العام الماضي.
وكانت وزارة السياحة والآثار، ومؤسّسة التدريب المهني العام الماضي، وقعتا اتفاقية تعاون في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من أبناء المجتمعات المحلية. وبحسب الاتفاقية سوف يتم تدريب 500 متدرب ومتدربة من العاملين في المنشآت السياحية، العاملين في الدلالة السياحية، أصحاب الحرف التقليدية والشعبية وتجارها، الجمعيات السياحية والتعاونية، مزودي الخدمات السياحية من أبناء المجتمعات المحلية، العاطلين عن العمل ممن يرغبون بالبدء بمشاريع خاصة في مجال السياحة والضيافة والحرف اليدوية التقليدية والشعبية.
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