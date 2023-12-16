السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السياسات النقدية الحالية ومراقبة الأسواق لضمان استمرار السيطرة على التضخم

متسوق يبتاع خصارا من منطقة وسط البلد بعمان-(الغد)
متسوق يبتاع خصارا من منطقة وسط البلد بعمان-(الغد)
عمان- رغم أن معدلات التضخم ما تزال ضمن نطاق "مقبول" كما يعتقد خبراء اقتصاديون إلا أنهم شددوا على ضرورة استمرار الجهود الحكومية في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي يعد الشغل الشاغل للمواطنين من الناحية الاقتصادية.اضافة اعلان
وبهدف بقاء مستويات التضخم ضمن النطاق المنخفض، يرى الخبراء أهمية استمرار العمل بالسياسات النقدية الحالية ومراقبة الأسواق بما يضمن عدم المبالغة في زيادة هوامش الربح وإعادة النظر بالنظام الضريبي والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. 
وكان التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)  قد أظهر ارتفاع الرقم القياسي التراكمي خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بما نسبته 2.13 % قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما على المستوى الشهري، فقد أظهر التقرير ارتفاع معدلات التضخم لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2023 بما نسبته 1.27 % مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، في المقابل انخفض معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهر الماضي بما نسبته
 0.20 % قياسا مع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه من عام 2023. 
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل لـ"الغد": إن "معدلات التضخم محليا ما زالت في مستويات مريحة ومقبولة وأنها تقترب من الحد الذي تهدف عادة الكثير من الدول إلى تحقيقه".
وأكد عقل أن المحافظة على بقاء معدلات التضخم مقبولة والحد من تفاقمها يتطلب العمل من قبل الحكومة على مراقبة الأسواق وضمان عدم مبالغة التجار في وضع هوامش الربح، إضافة إلى الاستمرار في اتباع السياسة النقدية السائدة، إلى جانب أهمية ضمان عدم التوسع في معدلات الإنفاق الحكومي. 
وتوقع عقل أن تستقر معدلات التضخم خلال العام القادم في حدود المعادلات الحالية، في ظل ترجيح بقاء أسعار النفط قريبة من مستويات أسعارها حاليا، إضافة إلى التوقعات باستمرار انخفاض أسعار بعض السلع الرئيسة كالحبوب والأرز والزيوت وغيرها
ويشار إلى أن بلاغ مشروع الموازنة العامة قد قدر أن يبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال العام القادم 2024  نحو 2.6 % على أن ينخفض إلى 2.5 % في عامي 2025 و2026 على التوالي.
بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن معدلات التضخم محليا لا تثير أي قلق ولا تشكل أي مشكلة اقتصادية، وأنها من الأقل على مستوى المنطقة. 
وعزا الحموري استقرار التضخم في الأردن إلى الاستمرار على ذات السياسة النقدية منذ سنوات طويلة، إضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى  كاستقرار معدلات الطلب وضعف القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين، وبقاء معدلات الأجور دون زيادة خلال السنوات الأخيرة إذ ساهم ذلك في كبح ارتفاع معدلات التضخم إلى نسب مقلقة. 
ولضمان استمرار معدلات التضخم ضمن مستويات مريحة وعدم ارتفاعها إلى نسب مقلقة، دعا الحموري الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات، إضافة إلى تحسين قطاع النقل العام، إلى جانب تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بهدف تخفيض كلف الطاقة على المواطنين والمنتجين على حد سواء، وبما يرفع من مستوى التنافسية الاقتصادية بين القطاعات المختلفة. 
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي ماهر المدادحة أن استدامة استمرار معدلات التضخم في مستويات آمنة ومريحة يتطلب من الحكومة الالتزام بالسياسة النقدية السائدة إضافة إلى ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية ناجحة ومثمرة تقود إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتدفق المزيد من الاستثمارات الوافدة، إلى جانب أهمية زيادة المخزون المحلي من السلع الأساسية في ظل انخفاض أسعارها حاليا في الأسواق. 
وأوضح المدادحة أن السيطرة على التضخم في كثير من الأحيان تكون غير ممكنة ومعقدة حيث أن تفاقم معدلات التضخم أو تراجعها مرهون بالأزمات العالمية والظروف والعوامل الخارجية، منوها بأنه في ظل تعاظم حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة قد يكون لذلك انعكاس على الأسواق وارتفاع أجور الشحن والنقل مما يزيد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم في الفترة المقبلة.
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