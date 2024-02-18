الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشباب والتكنولوجيا والوظائف" يخلق 2800 فرصة عمل في 3 سنوات

سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)
عمان – أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن "مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي تشرف على تنفيذه تمكن منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات وحتى اليوم من خلق أكثر من 2800 فرصة عمل لشباب وشابات أردنيين الى جانب نسبة من السوريين اللاجئين في الأردن. اضافة اعلان
وبينت الوزارة أن هذا الرقم من الوظائف التي وفرت فرصا ودخلا لهؤلاء الشباب جاء من خلال ثلاثة برامج ومشاريع فرعية تندرج تحت مشروع الوظائف والتكنولوجيا والشباب الممول من البنك الدولي ، وهي برنامج دعم الرواتب المباشر "كفاءات"، برنامج دعم تطوير الأعمال والوصول إلى أسواق للشركات الناشئة،  وبرنامج دعم منصات العمل الحر. 
وبينت الوزارة في ردها على اسئلة لـ " الغد" بأنه من بين تلك الوظائف والفرص لإيجاد دخل كانت الإناث تسيطر على نسبة تصل الى 52 % من الإجمالي، وخاصة من برنامج منصات العمل الحر الذي يوفر فرصا كبيرة للإناث في العمل عن بعد ومن خلال مشاريع رقمية منزلية.
وجاءت هذه الارقام ، في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية الرسمية بأن نسبة البطالة في المملكة بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي 22.3 %. 
وعن البرامج والمشاريع الفرعية الثلاثة التي وفرت فرص العمل السابقة أوضحت الوزارة أن أولها هو ( برنامج دعم الرواتب المباشر أو ما يسمى " كفاءات" ) وهي منحة تهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم حوافز للتوظيف، بحيث تُغطي ما يصل إلى
 50 % من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأما البرنامج الثاني وهو ( برنامج دعم تطوير الأعمال والوصول إلى الأسواق) فهو يهدف إلى دعم جهود الشركات الرقمية والممكنة رقميا (بالتركيز على شركات التعاقد الخارجي)، التي تسعى إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق محلية وإقليمية ودولية جديدة (دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها)، وذلك عبر منح مماثلة (تصل إلى 100 ألف دولار) لتغطي ما يصل إلى
 50 ٪ من تكلفة خطط تطوير الأعمال، حتى تتمكن هذه الشركات من التوظيف لدى تطور أعمالها وتوسعها. 
وقالت ان البرنامج الثالث وهو ( برنامج دعم منصات الأعمال الحرة) فهو يهدف الى زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، عبر دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح في تدريب الأفراد، مع التركيز على الشباب، والنساء، واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة على آلية الوصول إلى هذه المنصات الرقمية، وعرض خدماتهم عليها، حيث يشجع البرنامج منظمات المجتمع المدني والغير هادفة للربح على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون. 
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