الشركس: 42.5 مليار دينار ارتفاع إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي

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أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، ارتفاع إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران(يونيو) 2023، وبنسبة نمو بلغت 5.2 % لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9 % وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.كما أشار المحافظ في محاضرة بجامعة اليرموك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور اسلام مساد، حملت عنوان "السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي"، أمس إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3 % خلال النصف الأول من العام 2023.وحول أهمية قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد الشركس أن هذه القرارات استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المدخرات بالدينار الأردني، واحتواء الضغوط التضخمية.وقال الشركس: "إن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك، مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم".وأشار الشركس، إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المحدد في القانون، تكمن في أنه يعد ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وممكنا رئيسيا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمستقبل على المديين المتوسط والطويل.وأكد الشركس، أن مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام. مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي، تغطي ما يزيد على سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.كما أكد الشركس، أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.واستعرض الشركس خلال المحاضرة، أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى أنه اقتصاد متماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، ولا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة بلغت2.8 %.وفي نهاية المحاضرة، أجاب الشركس عن أسئلة واستفسارات الطلبة المختلفة حول القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية.