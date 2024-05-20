 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صناعة عمان" تنظم المؤتمر الدولى الرابع لصناعة المنظفات

الشمالي: المنظفات الأردنية أصبحت منافسة في الأسواق الدولية

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جانب من الافتتاح
الجغبير: صادرات الصناعات الكيماوية  بلغت 1.3 مليار دينار خلال 2023
الشاعر: الأردن ينتج ٤٥٠ الف طن من المنظفات يصدر ٣٥٠ الف منها

عمان-الغد- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن صناعة المنظفات في الأردن، ارتفعت لمصاف متقدمة، منحتها ميزة تنافسية، وجعلتها مطلوبة وبشدة في مختلف دول العالم.

وأضاف الشمالي خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الدولي الأردني للمنظفات في دورته الرابعة، والذي ترافق مع حفل توزيع جوائز (DETEX 2024) للإبداع والإبتكار الذي اقيم برعاية مجموعة العملاق، الاحد، ان صناعة المنظفات الأردنية، شهدت تطورا كبيرا، ومواكبة للطلب المتزايد على منتجات عالية الجودة، بجهود المصنّعين الذين أصبحوا قادرين على سلوك أنجع الطرق، لتسويق منتجاتهم وتطويرها.
وأكد الشمالي ان الحكومة تعتبر الصناعة لبنة أساسية في الاقتصاد، وانها أنها تمثل نموذجاً ناجحاً في الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على دعم الشركات الصناعية لتطوير انتاجها والترويج له.

من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن تنظيم المؤتمر الدولي الأردني للمنظفات في دورته الرابعة، يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه مؤتمر المنظفات الأول في العام 2015 والثاني في العام 2018 والثالث في العام 2022، وضمن جهود الغرفة في دعم وتطوير قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل الذي يعتبر من أهم القطاعات الصناعية المتميزة في الاردن ، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية 754 منشأة يبلغ رأسمالها حوالي 791 مليونا ويعمل في هذا القطاع ما يقرب من الـ 18 الف عامل وعاملة، فيما بلغ اجمالي صادرات هذا القطاع خلال العام الماضي 2023  حوالي مليار و313 مليون دينار.

رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنظيم المؤتمر والمعرض المهندس محمد الشاعر، اوضح ان ديتكس 2024 هو أكبر الفعاليات الخاصة بالمنظفات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشارك به حوالي (900) من كبار العاملين في صناعة المنظفات بالعالم، حيث يشارك في المؤتمر (300) مشاركا عربيا اضافة الى (300) مشاركا من الدول الاجنبية عدا عن (300) مشاركا اردنيا، كما يقام ضمن فعالياته معرض المنظفات الدولي، مبينا ان الأردن ينتج اليوم ٤٥٠ ألف طن من المنظفات، يتم تصدير ٣٥٠ ألف طن منها سنويا، والباقي يستهلك بالسوق المحلية.

واضاف الشاعر ان مؤتمر ديتكس يجمع نخبة من الخبراء والفنيين والباحثين والمطورين والمسوقين في صناعة المنظفات، بالإضافة إلى الموردين من أوروبا والصين والشرق الأوسط، لمناقشة أحدث الاتجاهات ودوافع الابتكار، والطريق إلى المستقبل للصناعة، حيث يلعب المؤتمر دورا هاما من خلال أن يكون المنصة لإطلاق الدراسات الرئيسية والبيانات البحثية الجديدة في مجالات مختلفة بهدف المساهمة في تطوير صناعة المنظفات تتضمن المنتجات واتجاهات السوق والمستهلكين بالإضافة إلى التكنولوجيا الرئيسية وتطورها من خلال تصميم صيغ المنظفات الجديدة وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة.

واشار الشاعر الى انه من أبرز المواضيع التي سيتم منافشتها خلال المؤتمر: الاتجاهات العالمية في صناعة المنظفات وتوقعات عام 2035، عادات وسلوكيات وتطلعات المستهلك، تأثير التسويق الرقمي على العمليات التسويقية، المواد الخام الجديدة والمحسنة والاتجاهات في هذا المجال، الثورة الرقمية وتوقعات المستهلك والتصميم المبتكر، منتجات صديقة للبيئة، الصيغ الأمثل و المنتجات الأنزيمية، البوليمرات في منتجات العناية المنزلية والشخصية، منظفات الغسيل السائلة حلول ذكية والاتجاهات الجديدة في الجودة والخدمات الاستهلاكية.اضافة اعلان
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