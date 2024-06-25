"الصناعة" تحرر 220 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج

طارق الدعجة

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عمان- بلغ إجمالي المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم الالتزام بالسقوف السعرية لبيع مادة الدجاج 220 مخالفة منذ تطبيق قرار السقوف السعرية أوائل شهر أيار (مايو) الماضي وحتى يوم أمس، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي.وبين البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن المخالفات التي تم تحريرها شملت مختلف محافظات المملكة وتوزعت بواقع 130 مخالفة لتجاوز السقوف السعرية و90 مخالفة لعدم إعلان أسعار بيع الدجاج.وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.كما تم تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو، حيث جاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق، وعدم توفره في محلات تجارية، وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.وأوضح البرماوي أن عمليات الرصد والمتابعة اليومية التي تجريها الوزارة لمجريات وواقع أسعار الدجاج بالسوق المحلية تشير إلى انخفاض الأسعار في بعض المناطق إلى ما دون السقوف السعرية المحددة.وأشار البرماوي إلى أن كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية من قبل مسلخ عمان وصلت إلى 520 ألف طير عدا عن الكميات التي يتم توفيرها من قبل الشركات ومحال بيع دجاج "النتافات".وأكد أن فرق الرقابة التابعة للوزارة مستمرة في تنفيذ حملاتها المشددة على الأسواق ومحال بيع الدجاج والتعامل بحزم مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحدث خللا في مجريات السوق.ولفت البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك الأدوات القانونية التي تمكنها من ضبط الأسعار بالسوق المحلية مبينا أن هنالك عقوبات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار، وأحكاما بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176 /06 وهواتف المحافظات، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على "فيسبوك"، وذلك للعمل على معالجتها وضمن الأطر القانونية.