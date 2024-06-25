 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصناعة" تحرر 220 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج

دجاج
دجاج
عمان- بلغ إجمالي المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم الالتزام بالسقوف السعرية لبيع مادة الدجاج 220 مخالفة منذ تطبيق قرار السقوف السعرية أوائل شهر أيار (مايو) الماضي وحتى يوم أمس، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي.اضافة اعلان
وبين البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن المخالفات التي تم تحريرها شملت مختلف محافظات المملكة وتوزعت بواقع 130 مخالفة لتجاوز السقوف السعرية و90 مخالفة لعدم إعلان أسعار بيع الدجاج.
وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.
كما تم تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو، حيث جاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق، وعدم توفره في محلات تجارية، وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.
وأوضح البرماوي أن عمليات الرصد والمتابعة اليومية التي تجريها الوزارة لمجريات وواقع أسعار الدجاج بالسوق المحلية  تشير إلى انخفاض الأسعار في بعض المناطق إلى ما دون السقوف السعرية المحددة.
وأشار البرماوي إلى أن كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية من قبل مسلخ عمان وصلت إلى 520 ألف طير عدا عن الكميات التي يتم توفيرها من قبل الشركات ومحال بيع  دجاج "النتافات".
وأكد أن فرق الرقابة التابعة للوزارة مستمرة في تنفيذ حملاتها المشددة على الأسواق ومحال بيع الدجاج والتعامل بحزم مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحدث خللا في مجريات السوق.
ولفت البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك الأدوات القانونية التي تمكنها من ضبط الأسعار بالسوق المحلية مبينا أن هنالك عقوبات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار، وأحكاما بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
ودعا البرماوي المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176 /06 وهواتف المحافظات، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على "فيسبوك"، وذلك للعمل على معالجتها وضمن الأطر القانونية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مليارات الدنانير - (تعبيرية)

"تصديرك على حسابنا" يدعم 70 شركة بـ336 ألف دينار

منذ1 ساعة
كليك -الدفع الإلكتروني

مدفوعات "كليك" تتضاعف 12 مرة في عامين

منذ1 ساعة
فواتير كهرباء - (تعبيرية)

الرواشدة: التعرفة المرتبطة بالزمن لم تطبق حتى الآن على القطاع المنزلي

منذ1 ساعة
سياح في البترا

7.7 مليون دينار قروض ميسرة للقطاع السياحي

منذ1 ساعة
العلم الأردني

إيرادات 6 سلاسل مطاعم عالمية بالأردن تهبط 85 %

منذ1 ساعة
ريادة الأعمال

"ريادة الأعمال".. صناديق استثمارية تتزاحم لتمويل الشركات الناشئة الأكثر تميزا

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ1 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 