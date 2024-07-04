"الصناعة": تخفيض سعر طن دقيق القمح الموحد

ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.363 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
ويستند القرار المعمول به ابتداء من الأول من شهر تموز(يوليو) الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات.-(بترا)