 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصناعة": تخفيض سعر طن دقيق القمح الموحد

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أرشيفية
 خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر تموز(يوليو) الحالي، بمقدار 2.452 دينار، ليصبح سعره 167.243 دينار للطن الواحد، بدلاً من 169.695 دينار في شهر حزيران(يونيو) الماضي. ووفقاً للقرار رقم 83 لسنة 2024، خفضت الوزارة سعر بيع القمح، لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 1.912 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 134.288 دينار، بدلاً من 136.200 دينار في شهر حزيران(يونيو) الماضي.اضافة اعلان
ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.363 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
ويستند القرار المعمول به ابتداء من الأول من شهر تموز(يوليو) الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات.-(بترا)
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