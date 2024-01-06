السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصناعة تدعو لتحميل تطبيق "أردني"

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تطبيق "أردني" الذي أطلقته غرفة صناعة عمان

دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، المواطنين، الى تحميل تطبيق "أردني" الذي أطلقته غرفة صناعة عمان لتعريف المستهلك الأردني بالمنتجات الأردنية.
واشار الجغبير في بيان اليوم السبت، الى انه يمكن تنزيل هذا التطبيق، والذي يعتبر دليلا للمنتجات الأردنية من خلال الدخول الى متجر التطبيقات الخاص بالجهاز الخلوي والبحث عن التطبيق Urdoni وتحميله، حيث ان التطبيق يعمل على أجهزة الاندرويد والآيفون، حيث يمكن اختيار المنتج من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به او استخدام شريط البحث، حيث ستظهر جميع العلامات التجارية الأردنية الخاصة به.
واوضح الجغبير ان هذا التطبيق هو الوسيلة الأسهل والأسرع للتعرف على المنتجات الأردنية، وتمييزها عن المنتجات المستوردة، حيث يوفر التطبيق للمستهلك خدمة البحث من خلال اسم المنتج، والذي يتيح له الاختيار بين المنتجات الأردنية المتوفرة، اضافة الى إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.
وأعرب الجغبير عن امله ان يتحول هذا التطبيق الى منصة ترويجية وتسويقية رئيسية للصناعات الأردنية، ليس في السوق المحلي فقط، بل وفي الاسواق الدولية.

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