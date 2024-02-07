الصناعة خلال 25 عاما.. "صنع في الأردن" في أسواق 150 بلدا

طارق الدعجة

عمان - رسم جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، معالم طريق نمو وتطور القطاع الصناعي لدخوله العالمية إلى أن اصبحت منتجاته اليوم تصل أرفف أسواق 150 بلدا حول العالم تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

وشهد القطاع الصناعي بفضل الدعم الملكي نهضة وتطورا ملحوظا حيث ارتفعت منشآت القطاع من 4 آلاف منشأة أواخر القرن الماضي إلى 18 ألف منشأة بالوقت الحالي، الى جانب نمو مساهمة القطاع بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 25 % بعد أن كانت لا تتجاوز 19 % عام 1999.

وأسهمت اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم في نمو وتوسع صادرات القطاع بشكل كبير حيث مهدت تلك الاتفاقيات الطريق أمام الصناعة الأردنية ومكنتها من دخول أسواق عالمية، والمنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها.

ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.

وتضاعفت الصادرات الوطنية منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية من 993 مليون دينار أواخر القرن إلى أكثر من 8 مليارات دينار بنهاية العام 2022 إلى جانب ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من 140 ألف عامل وعاملة إلى 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين.

كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلي، فيما يصدر 1400 سلعة متنوعة وتشكل صادرات القطاع 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير: إن القطاع الصناعي حقق منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية نموا وقفزات نوعية على مستوى الإنتاج، حيث حققت القيمة المضافة للقطاع ارتفاعاً من مليار دينار عام 1998، إلى 7.33 مليار دينار عام 2022، ويلاحظ ذلك من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي من ما يقارب 19 % من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25 % في 2022، لافتا إلى أن تلك القفزات الكبيرة دعمت من اعتباره قطاعا إستراتيجيا واعدا وقائدا لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.

وبين الجغبير أن الصادرات الصناعية حققت قفزات هائلة منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية وارتفعت من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي لتسجل قيمتها السنوية 8.1 مليار دينار خلال 2022، وإلى نحو 6 مليارات دينار خلال 9 أشهر من العام الماضي. وأشار إلى إن الصناعة أصبحت اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي إلى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لكافة منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على كافة منشآته الصناعية والحرفية.

وقال: "تجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، فقد كانت الأردن من أوائل الدول العربية في انشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم، وهذا ما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب 268 ألف عامل وعامل جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 21 % من القوى العاملة في الأردن، مقارنة مع حوالي 140 ألف عامل خلال العام 1999.

وأضاف " إن جلالته أبدى اهتماماً منقطع النظير في تطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني؛ لتكون مخرجاتها رافداً أساسياً لسوق العمل، ووجه تكراراً إلى رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع".

وأشار الجغبير إلى أن جهود جلالته تجلت بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وحملت بين طياتها خططا وبرامج وأولويات قادرة على تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضح أن الرؤية تبنت القطاع الصناعي كإحدى أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، باستهداف رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى حوالي 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، بالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية من ما يقارب 4.8 مليار دينار عام 2021 إلى حوالي 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033، إلى جانب استحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بحوالي 314 ألف عامل.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان: إن القطاع شهد العديد من التطورات الملحوظة منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوية، حيث وصل إنتاج القطاع إلى أكثر من 4 مليارات دينار خلال العام 2022 مقارنة بحوالي 674.7 مليون دينار خلال العام 1999 مشكلة ما يقارب 20 % من الإنتاج الصناعي الكلي.

وأضاف الجيطان أن صادرات الصناعات الغذائية حققت قفزات هائلة خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية، حيث تمكنت منتجات القطاع من النفاذ إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بقيمة صادرات وصلت إلى 947 مليون دينار العام الماضي.

وأشار الجيطان إلى أن إجمالي الاستثمارات داخل القطاع وصل إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، فيما ارتفعت أعداد المنشآت العاملة في القطاع من حوالي 364 منشأة، لتصل اليوم إلى أكثر من 2800 منشأة تشغل أكثر من 65.7 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين وبنسبة 90 % من إجمالي عمالته.

وأكد الجيطان أن الصناعات الغذائية بفضل الجهود الملكية السامية أصبحت اليوم تساهم بشكل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي من المنتجات الغذائية، حيث تستحوذ المنتجات الغذائية الأردنية على حصة عالية داخل السوق المحلي بأكثر من 60 %، وإنتاج بعض السلع الغذائية وصل حد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات ، مما يظهر تنافسية المنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتعزيز قدرة القطاع في توفير واستدامة المخزون الإستراتيجي من كافة السلع الأساسية.

وأكد أن الاهتمام الملكي السامي بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الصناعات الغذائية حيث لم تقتصر جهود جلالته فقط على توجيه الحكومة بل طالت زيارات ميدانية لعدد من المصانع الأردنية للصناعات الغذائية، وتأكيد جلالته إلى أن تطوير الصناعات الغذائية أولوية لتوفير الأمن الغذائي الوطني، ليصبح الأردن مركزا إقليمياً، مع أهمية التركيز على دعم الصناعات، التي تستخدم مدخلات إنتاج محلية.

وأكد ممثل قطاعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية رسم معالم طريق صناعة الدواء والمستلزمات الطبية الأردنية لدخولها العالمية إلى أن أصبحت اليوم كغيرها من القطاعات بمصاف الدول الأكثر تقدما بهذه الصناعة الاستراتيجية.

وبين الأطرش ان القطاع شهد بفضل الرعاية والدعم الملكي السامي نهضة وتطورا ملحوظا حيث ارتفعت منشآت القطاع من 50 منشأة أواخر القرن الماضي إلى 151 منشأة صناعية بالوقت الحالي تشمل الأدوية البشرية والبيطرية واللوازم الطبية بالإضافة إلى وجود 15 مصنعا أردنيا خارج المملكة، تتواجد في السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وأوضح أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة والسباقة بصناعة الأدوية بالمنطقة حيث تم تأسيس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 (الشركة العربية لصناعة الأدوية) على يد ثلة من رجال الوطن الأوفياء منهم حمدي الساكت، أنيس المعشر، أمين شقير، راضي الشخشير، كمال الشاعر، تيسير الحمصي ، ليكون منتجا وطنيا بامتياز عابرا للحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية حيث وصلت قيمة صادراته العام الماضي نحو 736 مليون دينار. وقال الأطرش: إن صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية توظف اليوم أكثر من 10 آلاف عامل وعاملة، بالإضافة إلى 40 ألف بطريقة غير مباشرة، غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية يصنعون منتجات تصل لأسواق 85 بلدا حول العالم.

وأضاف أن منتجات القطاع حصلت على شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة للتصدير، وتقدمها ودخولها العالمية انعكس على تطور الصناعات الخدمية واللازمة لتقديم منتج وطني مميز ومتطور، وخصوصا صناعات التعبئة والتغليف والهندسية وخدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وبين أن حجم الإنتاج القائم بالقطاع شهد نموا كبيرا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية إلى أن وصل اليوم لنحو 1.62 مليار دينار سنوياً، وتشكل إنتاجيته 10 % تقريبا من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي كاملا، فيما وصل متوسط معدل نمو إنتاج القطاع خلال العقد الماضي إلى ما نسبته 8.8 % سنويا.

وأشار الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى أن الإناث العاملات بهذا القطاع يشكلن ما نسبته 35 % من إجمالي اعداد العاملين بالقطاع وذلك بهدف دعم وتمكين المرأة العاملة الأردنية.

بدوره، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري : إن الأردن وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك تمكن من عقد شراكات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع بلدان وتكتلات كبرى، ما هيأ الفرصة أمام المنتجات الأردنية للوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم إضافة إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة، واستقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية وفرت الفرصة الكبيرة لمنتجات الصناعة الأردنية من التواجد داخل أسواق تجارية كبرى بمختلف دول العالم ولاسيما بالسوق الأميركي، مؤكدا على الاستفادة الكبرى التى جناها الأردن من توقيعه كأول دولة عربية لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية.

وأوضح أن الأردن يعتبر الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة وغيرها والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وبين أن دخول المنتجات الصناعية الأردنية للعديد من الأسواق العالمية بفضل الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ أن تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية أتت أكلها وانعكست على الصادرات التي سارت بمنحنى صعودي غير مسبوق خلال السنوات الماضية، ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني والتوسع بالأعمال وخطوط الأنتاج.

ولفت الخضري إلى أن جمعية المصدرين تبذل جهودا كبيرة لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية بأسواق دول أميركا الجنوبية خصوصا وأنها تضم جاليات كبيرة من المقيمين داخلها من أصول عربية ما يشكل فرصة للمنتجات الأردنية لتعزيز تواجدها هناك.

وقال إن الاتفاقيات التجارية تعتبر عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات والشركات وأصحاب الأعمال وتوسيع مجالات أعمالهم في البلاد، ما يمكنهم من تصدير منتجاتهم بشكل أسهل وأسرع ومن غير قيود.

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