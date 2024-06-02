الصناعة والتجارة: ارتفاع كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، ارتفاع كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية.



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن كميات الدجاج المذبوحة اليوم الأحد، بلغت 540 ألف طير، بما يزيد بنحو 40 ألفا عن حاجة السوق اليومية البالغة 500 ألف من الدجاج الطازج، إضافة إلى توريد 200 ألف من الدجاج الحي للبيع من خلال النتافات.

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ولفت البرماوي إلى وجود تحسن في أوزان الدجاج، والتزام كبير بالسقوف السعرية المحددة من الوزارة، مشيراً إلى ضبط 81 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج، و49 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، منذ بدء تطبيق القرار أوائل الشهر الماضي.



وأوضح أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية لأي سلعة، هي غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، مشيراً إلى تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات وفقاً للقانون.



وأكد أن الوزارة تتابع يوميا عمليات توريد وتوفير الدجاج في جميع مناطق المملكة، وتتواصل أيضا مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن والشركات المنتجة.



وكانت الوزارة حددت بدءاً من الثالث من الشهر الماضي؛ سقوفا سعرية للدجاج الحي المباع من خلال النتافات، 170 قرشا واصل للمستهلك، و150 قرشا من باب المزرعة و 160 للموزعين.



كما حددت الوزارة، بدءا من السادس من نفس الشهر؛ سقوفاً سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للمستهلك و 205 قروش للجملة.



واتخذت الوزارة القرارين بعدما رصدت ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات.