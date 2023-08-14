الإثنين 14 آب 2023
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"الصندوق الأردني الإماراتي" بانتظار الموافقة النهائية للمضي بالتأسيس

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
عمان- أكد وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس أن الحكومة أنهت أخيرا وضع الإطار القانوني لتأسيس الصندوق الاستثماري الأردني الإماراتي الذي يستهدف دعم الشركات الناشئة في الأردن بـ100 مليون دولار، مؤكدا أنه بانتظار الموافقة النهائية للمضي في عملية التأسيس والانطلاق.  اضافة اعلان
وقال الهناندة في تصريحات صحفية لـ"الغد" إن "الحكومة أنجزت كثيرا من الأمور القانونية التي تعنى بتأسيس الصندوق بالتعاون والتشاور مع الجانب الاماراتي وقدمت كل التفاصيل في وثيقة لمجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليه" متوقعا اطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبين الهناندة أنه تم اختيار أيضا رئيس تنفيذي للصندوق الذي سيكون مقره في عمان " دون أن يعلن عن اسمه حاليا".
وقال " كل ذلك سيخضع لموافقة مجلس الوزراء التي قد تأخذ أسابيع لحين الدراسة وإصدار الموافقات الرسمية بشأن انطلاقة الصندوق الذي سيتم تمويله مناصفة بين الحكومتين الأردنية والإماراتية".
ولفت إلى أن تصميم الإطار القانوني (التنظيمي والإداري) وشكل الصندوق وآلية عمله بشكل نهائي، اخذت وقتا للوصول الى تصور نهائي شامل بخصوص تأسيسه وبدء عمله لينصب عمله في توجيه الاستثمارات في الشركات الناشئة الأردنية عالية النمو في مجال التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المالية، إضافة إلى قطاعات التعليم، والأغذية والزراعة، والصحة وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة".
وجدد الهناندة التأكيد على أن إطلاق الصندوق الأردني الإماراتي للاستثمار في الشركات الناشئة الاردنية سيشكل دعما جديدا لبيئة ومنظومة ريادة الاعمال ولتعزيز محور التمويل للشركات الريادية ومشاريع الرياديين الأردنيين الواردة في السياسة العامة الوطنية لريادة الاعمال ومنح هذه الشركات الفرصة للنمو والتوسع عربيا وعالميا، ليفتح آفاق نمو جديدة لها، وليدعم تسريع التحول الرقمي في المملكة.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة. 
أرقام رسمية اخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
وجاء إطلاق فكرة الصندوق ضمن الشراكة الصناعية الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الشركة "القابضة" (ADQ). 
وتهدف فكرة الصندوق الاستثماري الجديد إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة بما يسهم في تعزيز القيمة ويعزز الازدهار الاقتصادي، ويفتح آفاق نمو جديدة لدى شركات التقنية الناشئة والشركات الرائدة في الابتكار، ويدعم تسريع التحول الرقمي في المملكة لتمكين النمو المستدام. 
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