"الصوامع" تدرس تمديد تخفيض رسوم التخزين

طارق الدعجة

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عمان- قال مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.عماد الطراونة إن "الشركة تدرس حاليا تمديد قرار تخفيض أسعار رسوم تخزين البضائع داخل مستودعاتها للشركات المستوردة للمواد الأساسية من القطاع الخاص حتى نهاية العام الحالي".وبين الطراونة لـ"الغد" أن دراسة تمديد تخفيض الأسعار يأتي استكمالا للقرار السابق الذي تم بدء العمل به قبل شهرين فيما كان من المقرر وقف العمل بالقرار نهاية شهر رمضان.وكانت شركات الصوامع المملوكة بالكامل للحكومة قامت بتخفيض رسوم التخزين في مستودعاتها بنسبة 40 % مقارنة بأسعار مستودعات السوق بناء على قرار مجلس الوزراء الذي جاء ضمن سلسلة إجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.وبحسب الطراونة، تمتلك شركة الصوامع 3 مستودعات لتخزين المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة منتشرة في الشمال والعقبة والجويدة في عمان مشيرا الى أن سبعة من كبار المستوردين استفادوا حتى اللحظة من الأسعار التشجيعية للتخزين داخل مستودعات الصوامع.ويبلغ السعر التشجيعي للمستودعات الجافة في مجمع الجويدة 2800 دينار شهريا بدلاً من 5400 دينار شهريا لسعة 2700 متر مربع، و3150 دينارا بدلاً من 6000 دينار لسعة 3300 متر مربع.كما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة البالغ عددها في مجمع الجويدة 5 بسعة 1000 طن، 5100 دينار شهريا بدلاً من 8000 دينار شهريا، و3 غرف سعة 500 طن بسعر 3200 دينار بدلاً من 5200 دينار، و6 غرف سعة 250 طناً بسعر 1700 دينار بدلاً من 2880 ديناراً.كما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة في مجمع الشمال، 2100 دينار شهريا بدلاً من 3125 ديناراً شهريا، لسعة 333 طناً، و3250 دينارا شهرياً بدلاً من 4625 دينارا شهرياً لسعة 550 طناً.أما في مجمع الشمال، فيبلغ السعر التشجيعي 2300 دينار شهريا بدلا من 4500 دينار لسعة 2700 متر مربع، و2700 دينار شهريا بدلا من 5000 دينار شهريا لسعة 3600 متر مربع، و2000 دينار بدلا من 3750 ديناراً لسعة 2100 متر مربع.ويبلغ السعر التشجيعي للتخزين في مجمع العقبة 2100 دينار شهريا بدلاً من 3600 دينار شهريا لسعة 2700 متر مربع.ولفت الطراونة الى ان نسب التخزين وصلت للمواد الغذائية الجافة وصلت الى 66 % بسعة 40 الف طن من اصل 60 الف طن اجمالي السعة التخرين المتاحة لدى مستودعات الشركة.وأوضح الطراونة ان تخزين المواد الغذائية الجافة تركزت بالكامل داخل مستودعات الجويدة في عمان وتشمل سلعة اساسية مثل السكر فيما تركز تخزين المواد المبردة والمجمدة في مستودعات الشمال.وجدد الطراونة إلإشارة الى أن نسب تخزين المواد المبردة والمجمدة وصلت إلى 20 %؛ أي 3 آلاف طن من إجمالي سعة التخزين البالغة 15 ألف طن، مؤكدا أن ظروف التخزين داخل مستودعات الشركة ضمن أعلى المعايير الدولية للحفاظ على المنتجات، إضافة الى توفير الحراسة المستمرة لهذه المستودعات.وتوقع الطراونة ان يرتفع الاقبال على التخزين خصوصا للمواد المبردة والمجمدة داخل مستودعات الشركة خلال الشهر المقبل تزامنا مع حصاد المواد الغذائية فيما دعا التجار والمستوردين الى الاستفادة من الخصومات التي تقدمها الشركة على تخزين السلع.وتأسست الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (657) تاريخ 5/9/2000، وباشرت الشركة أعمالها الفعلية من تاريخ 1/1/2002 وبرأسمال قدره 40 مليون دينار ثم تم رفعه إلى 63 مليونا، وتمتلك الحكومة كامل رأسمالها، وقد سجلت لدى مراقب الشركات تحت الرقم (341) بتاريخ 3/1/2001.وتعنى الشركة بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء في جميع أنحاء المملكة بالتناغم مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخططها التموينية في استيراد مادتي القمح والشعير، وتتحمل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين مسؤوليتها، من خلال انتشار مجمعاتها في أقاليم المملكة وتنوع أنشطتها بين صوامع تخزين ومطحنة ومستودعات مبردة وجافة، إضافة إلى تفريغ بواخر الحبوب في ميناء العقبة.