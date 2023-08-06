الصيف.. خير وفير لجيوب بعض الأسر

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- تتطلع بعض النساء لفصل الصيف الذي يشكل لهن مصدر رزق ودخل إضافي لعائلاتهن، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، من خلال إقدامهن في هذا الفصل على تصنيع المربيات والفواكه المجففة وبيعها.ومنهن ميسر الحياري التي تنتج نحو 42 نوعا من المربى، أغلبها من الفواكه الصيفية التي حققت، بحسب ما روت لـ"الغد"، قصة نجاح من خلال إنتاجها وبيعها مربيات الفواكه التي بدأتها قبل 20 عاما، ليصبح لديها اليوم مطبخ إنتاجي للأطعمة التراثية، يقصده السياح من كل مكان.مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن تعد منخفضة مقارنة مع غيرها من النساء في المنطقة؛ حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح للأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة وأكثر، خلال الربع الأول من العام الحالي 33.3 %، بينما بلغ لدى الذكور 53.3 % مقابل 13.7 % لدى الإناث فقط، وذلك للربع الأول من العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة.وتحدثت الحياري لـ"الغد" من مطبخها الإنتاجي في مدينة السلط، وتقول "إنه على الرغم من حرارة الأجواء بموسم الصيف، إلا أن الصيف ببلدنا فصل خير بما أن بلدنا تنمو فيها أغلب الفواكه الصيفية التي عادة ما يتم استخدامها في إنتاج المربيات".وتتوفر في الأردن سلة واسعة من الفواكه التي تنضج خلال فصل الصيف (مشمش، خوخ، دراق، برقوق، كرز، عنب، تين وبطيخ)، وتتزين بها واجهات محال بيع الفواكه وموائد الأسر؛ حيث تفيض كثير من هذه الفواكه أحيانا على حاجة الاستهلاك العادي، ما يدفع البعض إلى تحويلها إلى منتوجات أخرى، ومنها المربيات والفواكه المجففة.وتضيف الحياري أن حجم الطلب والتواصي يزداد خلال الصيف؛ حيث يفضل الكثيرون فيه شراء مونة لفصل الشتاء من هذه المربيات والفواكه المجففة.وتوضح الحياري، التي سبق أن قامت الملكة رانيا العبدالله بزيارة مطبخها وشراء مربى الليمون والزنجبيل منه، أن هذا النوع من المربى يحظى بطلب كبير، إلى جانب مربيات المشمش والخوخ والعنب والتين.وبدورها، أكدت ربة البيت عايدة الزيود التي تنتج أنواعا عدة من المربيات والأجبان أن فصل الصيف يشكل بالنسبة لها "مصدر دخل رئيسيا"؛ حيث تستغل تنوع الفواكه التي تثمر خلال هذا الفصل لإنتاج المربيات منها، موضحة أن المربيات والفواكه المجففة التي تبيعها على مدار العام، تقوم بإنتاجها في الصيف.وتضيف عايدة، أن بيع المربيات، ساعدها على تحسين الوضع المعيشي لأسرتها؛ حيث مكنها ذلك من مساعدة زوجها بتحمل جزء من مصاريف دراسة ابنتها في الجامعة، إضافة إلى إعانتها على صيانة البيت وتحسينه.وتبين الزيود التي تسكن في محافظة الزرقاء، أن الطلب الأكبر من زبائنها عادة ما يكون على مربى العنب والتين والمشمش.أما ربة الييت عائشة (أم محمد) التي تسكن في محافظة المفرق، فاعتبرت موسم الصيف "موسم الرزقة لها ولعائلتها"؛ حيث يسمح بيع منتجاتها من المربيات، بزيادة الدخل المتحقق لها.وتقول أم محمد، إن مشروع إنتاجها للمربيات مكنها من الارتقاء بالمستوى المعيشي لعائلتها؛ حيث تمكنت من خلال مبيعاتها من اقتناء الكثير من نواقص البيت كبعض أجهزة المطبخ وقطع الأثاث التي لم يكن لديها سابقا قدرة مالية على اقتنائها.وتضيف أم محمد، أن نجاح مشروعها في بيع المربيات جاء كونها تبيع عددا من المنتوجات الصحية الخالية من السكر المصنع والمواد الحافظة، حيث إن هناك طلبا متزايدا على المنتوجات الصحية.إلى ذلك، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش، إنه بات هناك في السنوات الأخيرة انتشار واضح للأنشطة الاقتصادية الموسمية في الأردن، في محاولة لكثير من الفئات الاجتماعية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.وأكد عايش أن ما يمكن تسميته "اقتصاد المواسم" يمثل فرصة حقيقية لتحسين الواقع المعيشي لبعض الأسر وزيادة دخلها، خاصة لدى النساء؛ حيث يحولهن من ربات بيوت إلى منتجات في العملية الاقتصادية للأسرة.وأوضح عايش أن عمل النساء في بعض هذه الأنشطة عادة ما يكون له انعكاس إيجابي على قدراتهن المالية، ويوفر لهن فرصة لاقتناء بعض احتياجاتهن، إضافة لمساندة أسرهن اقتصاديا.ولفت عايش إلى أن هذه الأنشطة الاقتصادية الموسمية تعد من أشكال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي من الحكومة ضرورة تقديم الدعم للنساء العاملات في هذه الأنشطة وتمكينهن.