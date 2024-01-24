“الضريبة” تدعو المكلفين لتقديم إقرارات الدخل ودفع المبالغ ‏إلكترونيا

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دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين كافة إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 إلكترونياً ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏وأكدت الدائرة ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بمعلومات صحيحة وواقعية تعبر عن ‏دخولهم المتحققة مبينة أنه يمكن لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وأفرادا وشركات ومناطق تنموية تقديمها بالدخول الى موقع الدائرة الالكتروني (www.istd.gov.jo )واختيار إيقونة الخدمات الإلكترونية.وبينت أن الشخص الطبيعي من الموظفين والمستخدمين ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألفا للمعيل.واوضحت الدائرة أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل، لا يعفي أصحابها ممن تتجاوز دخولهم السنوية حد الإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.ودعت أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة.وأوضحت أنه في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان بنظام الفوترة ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.‎واشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني، وأنه بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف، أو تطبيق الواتس اب، او مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.--(بترا)