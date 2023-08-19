السبت 19 آب 2023
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الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

المحروقات
المحروقات
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من آب الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان
ووفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم السبت سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من آب الحالي سعرا بلغ 874.4 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 838 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمئة.
كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 927.3 دولار للطن، مقابل 890.7 دولار للطن المسجل في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 4.1 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 834.2 دولار للطن إلى 847.8 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 869.6 دولار للطن إلى 905.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 4.1 بالمئة.
وانخفض سعر زيت من 543.5 دولار للطن الى 543.2 دولار للطن بنسبة طفيفة بلغت 0.04 بالمائة في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في آب الحالي الى 462.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في تموز الماضي والذي بلغ 381.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 21.3 بالمائة.
من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي ليصبح 87.9 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 85.7 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.
--(بترا)
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