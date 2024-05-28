"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

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عمان - يوقع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة غدا، 50 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منح البرنامج وخدماته، بتمويل من الصندوق مع تقديم الدعم الفني المجاني من قبل فريق من الخبراء المختصين.وسيتم التوقيع، خلال حفل يقام برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة/ رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن ممثلة برئيسها المهندس فتحي الجغبير.وبحسب بيان صدر عن الوزارة أمس، يأتي الحفل الذي سيقام في غرفة صناعة الأردن بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ78، حيث يهدف إلى تعزيز أسس التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ببرامج رفع كفاءة المنشآت الصناعية، ودعم التنمية المستدامة والابتكار، سعيا إلى تحقيق طموح أردن أخضر.وستحضر الحفل غرف الصناعة في محافظات المملكة، وشركات التدقيق الطاقي التسع المعتمدة من قبل الوزارة، والمنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج سابقا والتي كانت حققت قصص نجاح. -(بترا)