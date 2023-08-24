الجمعة 25 آب 2023
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"الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

المحروقات
محروقات
عمان- أنخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من آب الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان
ووفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم الخميس سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من آب الحالي سعرا بلغ 866.3 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 874.4 دولار بنسبة انخفاض بلغت 0.9 بالمئة.
كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 919.2 دولار للطن، مقابل 927.3 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 0.9 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 847.8 دولار للطن إلى 838.8 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.1 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 905.3 دولار للطن إلى 903.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.2 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 543.2 دولار للطن الى 537.2 دولار للطن بنسبة 1.1 بالمائة, في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في آب الحالي الى 462.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في تموز الماضي والذي بلغ 381.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 21.3 بالمائة.
من جهة أخرى انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي ليصبح 86.1 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 87.9 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة. -(بترا)
مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

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