الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

مركبة تتزود بالوقود في إحدى محطات المحروقات بعمان - (الغد)
مركبة تتزود بالوقود في إحدى محطات المحروقات بعمان - (الغد)
  انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر تشرين الثاني الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي سعرا بلغ 740.2 دولار للطن، مقارنة بـ 784.3 دولار معدل سعره في تشرين الثاني الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 5.6 بالمئة.اضافة اعلان
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 779.7 دولار للطن، مقابل 836.8 دولار المسجل في تشرين الثاني الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 6.8 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 763.2 إلى 714.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.4 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 824.5 إلى 802.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.7 بالمئة.
كما انخفض سعر زيت الوقود من 440.7 إلى 429.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض 2.5 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن .
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي ليصبح 77.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 83.3 دولار معدل سعره في تشرين الثاني الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 7.2 بالمئة.--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي

تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام

منذ2 ساعة
download (22)

ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان إلى 14.5 مليار دينار

منذ4 ساعة
65784005cf980

توقيع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار

منذ6 ساعة
1702297550494448700

منصات رقمية جديدة تنضم إلى الحرب الرقمية ضد فلسطين

منذ23 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة يرتفع 0.39 %

منذ23 ساعة
Untitled-1

135 شركة صناعية تحصل على منح حكومية بـ29.63 مليون دينار

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ24 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 