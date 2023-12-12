الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

اضافة اعلان

انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في شهر تشرين الثاني الماضي.وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي سعرا بلغ 740.2 دولار للطن، مقارنة بـ 784.3 دولار معدل سعره في تشرين الثاني الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 5.6 بالمئة.وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 779.7 دولار للطن، مقابل 836.8 دولار المسجل في تشرين الثاني الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 6.8 بالمئة.وانخفض سعر السولار من 763.2 إلى 714.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.4 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 824.5 إلى 802.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.7 بالمئة.كما انخفض سعر زيت الوقود من 440.7 إلى 429.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض 2.5 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن .من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي ليصبح 77.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 83.3 دولار معدل سعره في تشرين الثاني الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 7.2 بالمئة.--(بترا)