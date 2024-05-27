"الطاقة" تطرح عطاءات لتركيب أنظمة شمسية في 40 بلدية

رهام زيدان

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عمان- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا عن عدد من العطاءات الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة في 4 محافظات شمالي المملكة.ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن هذه العطاءات تخص تصميم وتوريد وتركيب وربط وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة في 40 بلدية بمحافظات المفرق وإربد وجرش وعجلون، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق مباني البلديات.وحددت الوزارة يوم الثالث والعشرين من الشهر المقبل، موعدا نهائيا لتقديم العروض من قبل المتقدمين الراغبين في دخول هذه العطاءات.وأنجزت الوزارة العام الماضي، المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق مباني البلديات، والذي نفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، لنحو 30 مبنى بلدية في المحافظات إذ شملت هذه المرحلة تركيب 570 كيلوواط، بتكلفة بلغت نصف مليون دينار وفقا لبيانات الوزارة في ذلك الوقت.وفي المرحلة الثانية، يستهدف صندوق الطاقة في الوزارة 70 بلدية بقدرة إجمالية تصل إلى 2850 كيلوواط، ومن المتوقع أن تنفذ في 144 مبنى في جميع أقاليم المملكة على أن يتم طرح العطاءات الخاصة بكل الأقاليم على حدة.ومن المتوقع بحسب بيانات للوزارة، أن يخفض استهلاك الكهرباء لدى البلديات بمقدار يتجاوز 1150 ميغاواط ساعة سنويا، ويحقق وفرا يصل إلى 245 ألف دينار أردني، وتخفيض ما يوازي 527 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون.وتبلغ كلفة هذه الأنظمة إضافة إلى أنشطة التدريب الخاصة برفع قدرات موظفي البلديات المراد عقدها أثناء تنفيذ المشروع نحو مليون دينار، فيما يستهدف المشروع بمجمله جميع البلديات في المملكة البالغ عددها 100 بلدية بقدرة كلية تصل إلى 3.6 ميغاواط وبتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليون دينار .