الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الطاقة" تعمل على أخذ الموافقات لمشروع تخزين الكهرباء

أعمدة كهرباء ضغط عال - (الغد)
أعمدة كهرباء ضغط عال - (الغد)
عمان- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تعمل على أخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء للبدء بتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية من ضخ المياه بالقرب من سد وادي الموجب.اضافة اعلان
وبينت الوزارة في رد على سؤال لـ"الغد" أن المشروع أثبت جدواه كمشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 450 ميجاواط وعدد ساعات تخزين يصل إلى 7 ساعات.
وكان الاتحاد الأوروبي قال سابقا بشأن مشروع الموجب "على الرغم من كلفة المشروع إلا أنه يمكن أن يكون من مشاريع التخزين خصوصا وأنه يمكن ربطه مع مصادر الطاقة المتجددة، وهو من الحلول التي بات العالم يتوجه إليها كما أن ذلك يمكن أن يحدث تكاملا بين قطاعي الطاقة والمياه فيما يعمل الاتحاد على مشروع آخر مع الأردن من خلال شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من أجل تنفيذ مشروع بقدرة 9 ميغاواط وهو ما يزال قيد الدراسة من أجل تخزين المياه على السدود على أمل أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة به خلال العام الحالي".
إلى ذلك ، توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الانتهاء من إعداد تقريرها الخاص بدراسة خيارات أخرى لتخزين الطاقة الكهربائية في نهاية شهر نيسان (إبريل) العام المقبل.
الوزارة أكدت أنها تركز في استراتيجيتها المحدثة المتوقع الانتهاء منها العام على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة. 
وفقا لأرقام وزارة الطاقة، تبلغ الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 % خلال العام 2021. 
وبلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5.5 تيراوات ساعة في نهاية العام 2021 وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأردن والعراق

اهتمام دولي بالمدينة المشتركة مع العراق يعيد طرح عطاء استقطاب مطور للمشروع

منذ1 ساعة
إحدى حافلات الباص سريع التردد - (تصوير ساهر قدارة) - (أرشيفية)

مسودة إستراتيجية النقل.. تحذيرات من تأخير تحديث مشاريع البنية التحتية

منذ1 ساعة
التهكير

التراسل الاجتماعي.. كيف نحمي أنفسنا من غدر "التهكير"؟

منذ1 ساعة
TuT4QJ1vZ06H75suvcPB19Xe8IdYYgCaul1tqFyi

الأردن يملك مخزون من الغاز يكفيه 60 يوما.. والخرابشة: مستعدون لأي انقطاع مفاجئ

منذ7 ساعة
الطاقة المتجددة

بعد 10 سنوات على إقراره.. هل نحتاج تعديلا لقانون الطاقة المتجددة؟

25 تشرين الثاني 2023
نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية

الغاز والاتفاقيات والمعارض ثلاثية لزيادة الصادرات

25 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم

أما بعد في كل ما هو بعد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 