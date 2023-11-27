"الطاقة" تعمل على أخذ الموافقات لمشروع تخزين الكهرباء

رهام زيدان

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عمان- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تعمل على أخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء للبدء بتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية من ضخ المياه بالقرب من سد وادي الموجب.وبينت الوزارة في رد على سؤال لـ"الغد" أن المشروع أثبت جدواه كمشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 450 ميجاواط وعدد ساعات تخزين يصل إلى 7 ساعات.وكان الاتحاد الأوروبي قال سابقا بشأن مشروع الموجب "على الرغم من كلفة المشروع إلا أنه يمكن أن يكون من مشاريع التخزين خصوصا وأنه يمكن ربطه مع مصادر الطاقة المتجددة، وهو من الحلول التي بات العالم يتوجه إليها كما أن ذلك يمكن أن يحدث تكاملا بين قطاعي الطاقة والمياه فيما يعمل الاتحاد على مشروع آخر مع الأردن من خلال شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من أجل تنفيذ مشروع بقدرة 9 ميغاواط وهو ما يزال قيد الدراسة من أجل تخزين المياه على السدود على أمل أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة به خلال العام الحالي".إلى ذلك ، توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الانتهاء من إعداد تقريرها الخاص بدراسة خيارات أخرى لتخزين الطاقة الكهربائية في نهاية شهر نيسان (إبريل) العام المقبل.الوزارة أكدت أنها تركز في استراتيجيتها المحدثة المتوقع الانتهاء منها العام على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.وفقا لأرقام وزارة الطاقة، تبلغ الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 % خلال العام 2021.وبلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5.5 تيراوات ساعة في نهاية العام 2021 وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.