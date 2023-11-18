السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الطاقة.. حرب الإبادة في غزة تنفر الاستثمار في المنطقة

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
عمان- زعزعت حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة حالة الاستقرار في الإقليم ما جعل المستثمرين يعيدون النظر في إقامة مشاريع في المنطقة لا سيما في الدول الأكثر تأثرا وعلى رأسها الأردن، بحسب خبراء.اضافة اعلان
قطاع الطاقة في الأردن طالما تأثر بالأزمات والاضطرابات في دول الجوار بدءا من الحرب الأميركية على العراق وما نتج عنها من حرمان الأردن من الحصول على غالبية احتياجاته النفطية إما مدانا أو بأسعار زهيدة مقارنة بالأسواق العالمية، وصولا إلى الربيع العربي الذي كانت أبرز تبعاته على الأردن انقطاع الغاز المصري عام 2011 والاضطرار إلى العودة إلى استيراد الوقود بالأسعار العالمية ما كبد خزينة الدولة ما يفوق 5 مليارات دولار خسائر متراكمة على شركة الكهرباء الوطنية.
وأخيرا تأتي تبعات العدوان الوحشي على غزة ومخاوف اتساع آثاره في المنطقة ليقف عائقا أمام رغبات مستثمرين دوليين وكذلك محليين من ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات حيوية منها قطاع الطاقة وفقا للخبراء خوفا على مستقبل هذه الاستثمارات.
ويقول عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة "المخاطر في منطقة معينة إذا كانت ناتجة عن الحروب تحديدا، يرفع كلفة الاستثمار في هذه المناطق نظرا لاحتمالات تعرضها للأخطار الناتجة عن الحروب وتبعاتها".
كما قد يضطر المستثمرون في هذ المناطق لزيادة قيمة استثماراتهم لأن الخدمات الناتجة عن هذه المشاريع كالطاقة والكهرباء وغيرها سترتفع لأن أسعار المنتجات من هذه المشاريع سترتفع أيضا نتيجة للمخاطر المحفوفة بها، كما سيقل عدد الشركات أو المستثمرين الراغبين بإقامة أنشطة استثمارية في هذه المناطق، بحسب السلايمة.
وتتأثر أيضا، وفقا للسلايمة، المشاريع الإقليمية المشتركة وليس فقط المحلية من ناحية تأجيلها أو إعادة النظر فيها خصوصا إذا كان أحد أطراف هذه المشاريع مشتركا بالنزاع الحاصل.
ويقع هنا الدور المهم بحسب السلايمة على الحكومة والسفارات في الخارج لاظهار وتأكيد استقرار البيئة الاستثمارية في الأردن أمنيا وسياسيا، وزيادة الحوافز لجلب عدد أكبر من المسثتمرين في القطاعات الحيوية الكبرى ومنها قطاع الطاقة.
وزير النقل الأسبق خالد سيف قال "لا شك بأن الحروب في المنطقة تفرض معيقات كثيرة على الاستثمار في مشاريع في قطاعات كبرى مثل الطاقة والنقل وغيرها وترفع من كلف هذه الاستثمارات وأن ذلك ستظهره الفترة المقبلة لتبعات العدوان الصهيوني على غزة. 
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد جمودا على صعيد الاستثمارات القادمة إلى المنطقة والمملكة من ضمن المنطقة عموما ، لكن بالمقابل قال سيف "يجب على المستثمرين المحليين انتهاز هذه الفرصة لتطوير جودة المنتجات المحلية وتعزيز الأصناف الأردنية".
وقالت المستشارة في قطاع الطاقة رانيا الهنداوي "المنطقة عموما في حالة تأهب وتخوف من توسع الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، في وقت يتوسط فيه الأردن هذه النزاعات التي باتت تحيط به من مختلف الجوانب".
وبينت إن وضع الاستثمارات خصوصا في قطاع الطاقة لم يكن في أحسن حالاته قبل الحرب.
ولغاية تعزيز الاستثمارات في القطاع تعكف الوزارة على تحديث إستراتيجيتها للأعوام 2020-2030 ، حيث تركز الوزارة في تحديث الإستراتيجية على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة، وكلها مشاريع تستهدف استقطاب استثمارات جديدة.
وارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في مشروع موازنة العام 2023 بنسبة 82 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي، إذ ارتفع مجموع هذه النفقات ارتفع بمقدار 14.58 مليون دينار إلى نحو 32.37 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.78 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.
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