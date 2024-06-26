"الطاقة": لا زيادة على أسعار الكهرباء

رهام زيدان

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عمان- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن إجراءات الحكومة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة تنظيمية تستهدف ترحيل الأحمال من أوقات الذروة المرتفعة إلى فترات يكون فيها الطلب أقل، نافيا كليا أي رفع بموجب هذه التعرفة.وقال الخرابشة إن التعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن لا علاقة لها بمديونية شركاء الكهرباء الوطنية وإنما تستهدف ترحيل الأحمال إلى أوقات يكون الطلب فيها منخضا وسيتم تطبيقهاعلى القطاعات المستهدفة اعتبارا من الشهر المقبل.القطاعات المستهدفة والمشمولة بالتعرفة في القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، والاتصالات، وشحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.وجدد الخرابشة في مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د.مهند المبيضين إن القطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الجديدة ولن يتم الحديث عنها لا العام الحالي ولا المقبل أو قبل استمكال استبدال جميع العدادات الكهربائية في المنازل بعدادات ذكية.كما أكد الخرابشة على أن الغاية من هذه التعرفة ليس استهداف انتشار السيارات الكهربائية، في وقت شمل فيه شحن السيارات الكهربائية من المحطات أو من وحدات شحن السيارات في المنازل في التعرفة الجديدة، أما شحنها من عداد المنزل فهو ليس مشمولا بطبيعة الحال، في وقت يشكل فيه الاستهلاك المنزلي 34 ٪، من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.وبين الخرابشة أن القطاعات الصناعية البلاستيكية والحديدية التي تعمل 24 ساعة مستثناة من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن لغايات المزيد من البحث والدراسة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سيوفر نحو 2.5 مليون دينار في حال ترحيل 25 ٪؜ من الأحمال الكهربائية خارج فترة الذروة.وفي رد على سؤال لـ"الغد" أوضح الخرابشة أن "الشبكة تعمل بكل كفاءة والتعرفة الجديدة ستزيد من كفاءتها واعتماديتها".وأضاف أنه "في الأردن لم نضطر إلى تخفيف أو توزيع أحمال نتيجة موجات الحر على خلاف ما اضطرت له دول كبرى مجاورة رغم أن لديها قدرات طاقة كبيرة".بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الحكومة تحرص على تعزيز إتاحة المعلومات، وتوضيح كل ما يستجد من إجراءات حكومية جديدة، ومن ضمنها التعرفة الكهربائية الجديدة.ووفقا لما أعلنته الحكومة أمس، فإن فترة الذروة ستكون من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا وستكون تعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلو واط والصناعي الكبير 130 فلسا والصناعي المتوسط 79 فلسا والاتصالات 152 فلسا وشحن المركبات المنزلي 160 فلسا وشحن المركبات من المحطات العامة 133 فلسا وضخ المياه 106 فلسات.وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات والصناعي الكبير 110 فلسات والمتوسط 59 فلسا والاتصالات 132 فلسا وشحن المركبات المنزلي 108 فلسات ومن المحطات العامة 103 فلسات وضح المياه 86 فلسا.أما الذروة الجزئية فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 2016 فلسا وللصناعي الكبير 120 فلسا وللصناعي المتوسط 69 فلسا والاتصالات 142 فلسا ولشحن المركبات المنزلي 118 فلسا ومن المحطات العامة 113 فلسا وضخ المياه 96 فلسا لكل كيلو واط.