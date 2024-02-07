الطاقة.. من الاستيراد إلى الاعتماد على الذات

رهام زيدان

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عمان- من بلد يعتمد بشكل كلي على استيراد حاجته من الطاقة، إلى اقتصاد يشكل إنتاجه المحلي قرابة 29 % من احتياجاته من الكهرباء، هذا هو الأردن بسواعد أبنائه بعد 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.الأردن دخل وبقوة في غمار ميادين أنماط الطاقة الجديدة على الساحة العالمية وأهمها "المتجددة"، التي حقق فيها صدارة بين دول المنطقة ومراتب متقدمة على الصعيد الدولي، إلى جانب الشروع في مجالات أخرى متقدمة يخطو العالم بأسره خطوات متسارعة تجاهها مثل طاقة الهيدروجين بأنواعها والتخزين وغيرها من العلوم والمجالات الجديدة.25 عاما من الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة ما تزال تترجمها كفاءات وخبرات أردنية على أرض الواقع حتى أصبحت إنجازات يشهد لها وتداولتها التقارير الدولية وتصدرت جلسات مؤتمرات عالمية في هذا القطاع، كما أسس الأردن لها شراكات عالمية مع دول ومنظمات تعنى بشأن الطاقة ومجالاتها.هذه الإنجازات هي حجر أساس في خطط تعزيز الاعتماد على الذات، وفقا لمراقبين وبحسب ما جاءت من أجله، وسبيل لتخفيض حجم فاتورة الاستيراد من الخارج، كما جعلت الأردن مركزا إقليميا وبيت خبرة يستفاد منه.وقال مدير مشاريع الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة عمر أبو عيد: إن الاتحاد سعيد بشراكته الإستراتيجية مع الأردن في مجال الطاقة وبالأخص في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.وقال أبو عيد: إن الاتحاد الذي يعد أبرز شركاء الأردن وداعميه في مجال الطاقة، واكب التعاون والشراكة مع المملكة في مجالات الطاقة منذ العام 2007 مع إطلاق إستراتيجية القطاع في ذلك الوقت وتشارك بنفس الهدف للوصول إلى نسب عالية ومقبولة من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020. وكان الهدف في الطرف الأوروبي 20 % طاقة متجددة، 20 % كفاءة استهلاك طاقة، و20 % تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالمقابل كان الأردن عنده هدف للوصول إلى 20 % طاقة متجددة، و14 % بالنسبة لكفاءة استهلاك الطاقة وأيضا نسبة جيدة لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وأوضح أن الاتحاد واكب تطور القطاع في الاردن وشهد وجود ما لا يزيد عن 1 % من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عام 2014 للوصول إلى 27 % عام 2022، حيث عمل الاتحاد الاوروبي من خلال عدة برامج شراكة ودعم للأردن. أولها مع المركز الوطني لبحوث الطاقة كجهة بحثية تنفيذية حيث كان التركيز على طاقة الرياح وطاقة الشمس منذ عام 2004 إلى عام 2014 ومع مركز بحوث الطاقة.ومن خلال المركز، تم انشاء أول محطة رياح في جنوب المملكة بمنطقة الفجيج بقدرة بسيطة 1.7 ميجا واط تقريبا، لكن كانت مبنية على أسس تجارية، وأرست مبادئ اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة كبداية في منطقة جنوب المملكة. بعد ذلك عمل الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع وزارة الطاقة من خلال برامج خاصة لتنفيذ الإستراتيجية خصوصا تفعيل مفاهيم الاعتماد على الذات والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة على وجه الخصوص، بحسب أبو عيد.كما تم وفقا لأبو عيد تنفيذ أهداف رئيسية في خطة ترشيد الطاقة و"المتجددة"، منها 22 ألف سخان شمسي و1000 نظام شمسي للمنازل و320 محطة ضخ مياه على الطاقة الشمسية للمزارعين. وقد صرف الاتحاد الاوروبي ما يقارب من 160 - 170 مليون يورو ما بين عام 2007 حتى الآن في مجال الطاقة المتجددة.من جهته، قال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة إن الأردن كان قبل 25 عاما يعتمد في طاقته على النفط المستورد من العراق الذي كنا نحصل عليه بأسعار تفضيلية. وبالتالي لم يكن هناك في ذلك الوقت وعي لترشيد استهلاك الطاقة أو مواضيع الطاقة المتجددة.وبعد الغزو الأميركي للعراق سنة 2003 بدأ الأردن بشراء المشتقات النفطية من السوق الدولية بالأسعار العالمية، وبدأنا نستشعر تأثر موازنة الحكومة سلبا بسبب كلف الطاقة حيث إن فاتورة الطاقة شكلت حوالي 20 % من الدخل القومي. وبدأ الأردن بمحاولات رفع الدعم بشكل تدريجي عن أسعار المشتقات النفطية ليؤثر ذلك أيضا على القطاع الصناعي حتى تأثرت السلع المختلفة كون المحروقات والطاقة تدخل في مختلف الصناعات.وقال السلايمة: إن الأردن انتقل مع دول العالم المتقدم نحو الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة وتقليل العتماد على الطاقة التقليدية التي تنتج الغازات الدفيئة، كما أن للأردن حضورا قويا على الساحة العالمية في هذا المجال، ولديه كفاءات من المهندسين والفنيين الخبراء في مجالات الطاقة المختلفة اثبتوا كفاءتهم بالسوق المحلي والسوق العالمي.وبين أن وزارة الطاقة أقدمت على إعداد إستراتيجية في موضوع الهيدروجين الأخضر، إلا أنه مازلنا بحاجة إلى العمل أكثر على موضوع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.بدوره، قال المستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة: إن القطاع شهد تغيرات وتطورات ملحوظة على مدى 25 عاما وشهد مراحل عدة منها تنويع مصادر الطاقة (أوائل الألفية الجديدة)، حيث بدأ الأردن بتنويع مصادره بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز الطبيعي. وذلك شمل البحث في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.كما حقق نجاحات في مشاريع الطاقة المتجددة (منتصف العقد الأول من الألفية)، إذ شهد الأردن بداية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.ومن هذه المراحل أيضا، بحسب بلاسمة، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطاقة 2007، حيث ركزت على تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير مصادر المتجددة، كما وقع الأردن اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي من دول مثل مصر وقطر، ما ساعد في تأمين الإمدادات، إضافة إلى التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدة دول لتطوير الطاقة النووية في الأردن.وتمكن الأردن أيضا من تحقيق إنجازات في استكشاف وتطوير حقل الغاز الطبيعي في الريشة بالصحراء الشرقية بالقرب من الحدود مع العراق ويُستخدم إنتاجه لتزويد محطة طاقة قريبة تولد حوالي 10 % من كهرباء الأردن.وتوسع الأردن بشكل ملحوظ في شبكات الطاقة المتجددة، مع إنشاء عدة محطات لتوليد الطاقة من الرياح والشمس خلال الفترة ما بين 2010 - 2020، كما شهد العقد الثاني من الألفية تطوير وتنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعين العام والخاص، بهدف تقليل الاستهلاك وتخفيض التكاليف.وفي منتصف العقد الثاني من الألفية شارك الأردن في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع دول مجاورة، ما ساعد في تعزيز أمن الطاقة والتعاون الإقليمي، مبينا أن هذه المحطات تعكس تحولا استراتيجيا في قطاع الطاقة في الأردن، مع التركيز على الاستدامة والأمن الطاقي، وتعكس التزام الأردن بتحديث قطاع الطاقة وتنويع مصادرها، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الحديثة للبلاد.وبين بلاسمة أن للقطاع الخاص دورا مهما في هذا التطور، إذ قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع طاقة كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص. وكانت هناك إستراتيجية تطوير طويلة الأمد لقطاع الطاقة تدعو إلى استثمارات بقيمة 18 مليار دولار من القطاعين العام والخاص لتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة.كما تم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وهذا التشجيع جاء من خلال توفير حوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم شراكات البناء والتشغيل.وعلى صعيد التعاون الدولي، قام الأردن بتعزيز الشراكات الدولية، بما في ذلك الشراكة مع ألمانيا في مجال الطاقة. وهذه الشراكات قدمت فرصاً للقطاع الخاص للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، كما عملت الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، ما جعل الأردن وجهة جاذبة للاستثمارات الخاصة، وخاصة في مجال الطاقة المستدامة.