 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الطاقة": موجة الحر ترفع الحمل الكهربائي 18 %

فصل الكهرباء-صيانة الكهرباء
فصل الكهرباء-صيانة الكهرباء
عمان- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أمس، استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل بجاهزية عالية وعلى مدار الساعة، وكوادر الهيئة في الميدان للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.اضافة اعلان
وقال إن موجة الحر رفعت الحمل الأقصى للنظام الكهربائي إلى 3660 ميجاواط، سجل عند الساعة 8:27 من مساء أول أمس، نسبة تجاوزت 18 بالمائة مقارنة مع المعدل المسجل بمثل هذا الوقت من العام الماضي.
وتفقد المهندس السعايدة الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدامة تزويد الخدمة، واطلع على استعدادات شركات الكهرباء لمواجهة تداعيات الموجة الحارة، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة قبل بداية الظروف الجوية عملت على تعزيز ورفع جاهزية القطاع.
وحث الشركات لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ومعالجة أي أعطال قد تحدث في الشبكة الكهربائية بالسرعة اللازمة، والاستمرار بتكثيف الرسائل والحملات التوعوية الموجهة للمواطنين لاتباع أساليب الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع الأحمال، وزيادة قيمة فاتورة الكهرباء في حال ارتفاع كمية الاستهلاك.
ودعا، المواطنين، إلى استخدام وسائل التبريد الأقل استهلاكا للطاقة، وضبط منظم حرارة المكيف على درجة 24 في حال استخدامه وتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) بشكل دوري، وإسدال الستائر على النوافذ لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل أجهزة التبريد، والتأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.-(بترا)
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