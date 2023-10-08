الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الطباع يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
 بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع مع رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار في سلطنة عُمان الشيخ نايف بن حامد فاضل، فرص تعزيز العلاقات الاقتصادي والتجارية واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.اضافة اعلان
وتمحور الاجتماع الذي يعقد في مقر الجمعية حول عدة محاور أساسية حيث يتم التعرف على فرص الاستثمار المشتركة في القطاعات المختلفة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال والتجارة، وتطوير استراتيجيات لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.
وأكد الطباع على أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وسلطنة عُمان، وتعزيز العمل المشترك نحو الاستثمار وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين حيث إن الأردن بلد منفتح ويتمتع بعلاقات مع العديد من الدول العربية، وحث على ضرورة تحفيز المشاريع المشتركة والاستثمارات الواعدة بين البلدين، وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين، مقدماً الدعوة إلى رجال الأعمال العُمانيين لزيارة الأردن والاطلاع على فرص الاستثمار والمشاريع التجارية بين البلدين، حيث رحب بأي شراكات قادمة.
من جانبه، أكد الشيخ فاضل على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورحب بأي استثمارات في سلطنة عُمان وبالأخص في محافظة ظفار حيث تتميز السلطنة بحوافز استثمارية عديدة ومنها الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات والإقامة الفضية لمدة 5 سنوات، وأيضا حرية التملك للمستثمر الأجنبي.
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