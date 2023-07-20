الخميس 20 تموز 2023
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"الطيران المدني": 47.6 ألف طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام

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"الطيران المدني": 47.6 ألف طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام
حققت حركة المسافرين نموا نسبته 7% بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات الأردن الثلاثة، حيث بلغ 4.58 ملايين مسافر للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.29 ملايين مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من 2019 أي قبل جائحة فيروس كورونا من خلال 42,364 رحلة جوية قامت بها شركات الطيران الوطنية والأجنبية خلال 2023.اضافة اعلان
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الخميس، إنّ الأردن يرتبط بـ 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.
وأضاف مستو، أن نسبة المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي 96% من أجمالي التشغيل بعدد 4.35 ملايين مسافر؛ علما أن السعة المقعدية التي عرضتها شركات الطيران بلغت 6,32 ملايين مقعد لتبلغ نسبة الامتلاء للطائرات 69% وكانت أعلى وجهات السفر التي ارتبط بها مطار الملكة علياء الدولي في السعودية قرابة 700 ألف مسافر وتليها دولة الإمارات بعدد 570 ألف مسافر ومن ثم تركيا بعدد 452 ألف مسافر وفي المرتبة الرابعة حلت مصر بعدد المسافرين 391 ألف وفي المرتبة الخامسة دولة قطر بعدد مسافرين 209 آلاف وتليها الولايات المتحدة بـ 208 آلاف مسافر قادم ومغادر.
وفيما يتعلق بمطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، فقد بلغت أعداد المسافرين 192 ألف قادم ومغادر منهم 55 ألف راكب انتقلوا ما بين عمّان والعقبة، وحلت دولة الإمارات-أبوظبي في المرتبة الأولى للرحلات الدولية بعدد مسافرين 16.7 ألف ومن ثم 14.2 ألف مسافر قادم ومغادر من وارسو في بولندا، و11.2 ألف راكب انتقلوا ما بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة لتحل القاهرة في مصر بالمرتبة الرابعة بعدد مسافرين 8.3 آلاف واحتلت اسطنبول في تركيا المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 7,2 آلاف مسافر، وبلغ أعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمّان المدني 5395 مسافر.
يشار إلى أعداد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي نمت بنسبة 108% مقارنة مع عام 2019 وبأعداد طائرات بلغت 47.6 ألف طائرة مقارنة بـ 22.848 طائرة عابرة.
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