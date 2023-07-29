العالم الرقمي يستقبل 200 مليون مستخدم للسوشال ميديا في عام

إبراهيم المبيضين

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عمان- زاد عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم بمقدار 200 مليون مستخدم خلال الإثني عشر شهرا الماضية بحسب الأرقام الواردة في تقرير حديث لموقع " داتا ريبورتال".وأظهر التقرير، أن قاعدة مستخدمي السوشال ميديا حول العالم سجلت خلال شهر تموز (يوليو) الحالي قرابة 4.9 مليار مستخدم.ووفقا للأرقام، زاد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 3.7 %.وقال التقرير: "معظم الناس في جميع دول العالم اليوم يستخدمون ويعتمدون على شبكات التواصل الاجتماعي في حياتهم اليومية، لأغراض متنوعة منها مشاركة الناس الأحداث والتفاعل مع الأصدقاء والأقارب والتسويق والإعلام وغيرها من الاغراض".وأظهرت الأرقام في التقرير، أن نسبة تتجاوز 94 % من مستخدمي الإنترنت في العالم يزورون ويستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل يومي.وأظهرت الأرقام، أنه مع وصول قاعدة مستخدمي السوشال ميديا حول العالم إلى هذا المستوى، فإن نسبة انتشار الاستخدام ارتفعت إلى 60.6 % قياسا بعدد سكان العالم الذي يتجاوز اليوم الثمانية مليارات نسمة، فيما بلغت النسبة في الفترة نفسها من العام الماضي 59 %.وبالنسبة لتوزيعة أعداد المستخدمين بحسب الجنس فقد شكل الذكور، نسبة تصل إلى 53.6 % من الإجمالي، ونسبة 46.4 % للإناث.وكشف التقرير، أن المعدل اليومي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم يقدر حاليا بنحو ساعتين و 26 دقيقة لكل مستخدم.في الأردن، ووفقا لتقديرات غير رسمية، يبلغ عدد مستخدمي السوشال ميديا بمختلف منصاتها أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مستخدم ، والنسبة الأكبر منهم من مستخدمي "الفيسبوك".وزاد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن ودول العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وخصوصا في فترة " كورونا"، مع تطبيق إجراءات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي مع انتشار المرض.والشبكات الاجتماعية على شاكلة "فيسبوك"، عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت يتواصل من خلالها الملايين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة؛ حيث تتيح هذه الشبكات لمستخدميها مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفورية. وسبب تسمية هذه الشبكات بالاجتماعية، أنها تتيح التواصل مع الأصدقاء والزملاء وتقوية الروابط بين أعضائها، وهي تقدم ثلاثية التواصل الاجتماعي والاتصال، والإعلام، والتسويق عبر عشرات الآلاف من خدماتها.