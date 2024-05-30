"العامة للعاملين في الكهرباء" و "الكابلات المتحدة" توقعان عقد تحسين أوضاع العاملين

وقعت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء عقد عمل جماعي منظم مع شركة مصانع الكابلات المتحدة، ينص على تحسين أوضاع العاملين في الشركة.

ووقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين في الكهرباء السيد فخري العجارمة وعن شركة مصانع الكابلات المتحدة السيد سليمان العقاربة.

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وينص الاتفاق على تسوية أوضاع العاملين في الشركة، بمنح مكافأة للعاملين الذين تجاوزت مدة عملهم عاماً كاملاً في الشركة على أساس صافي الربح المدقق من قبل مدقق الشركة وبناء على تقييم أداء الموظفين خلال تلك السنة التي تحققت فيها الأرباح.

كما اتفق الطرفان على منح 15 في المئة من صافي الربح في حال بلغت الأرباح 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، ويتم توزيعها حسب تقييم الأداء لكل عامل، وأن يحل العقد الجديد بكل بنوده محل عقد العمل الجماعي بكامل بنوده.

وتنص الاتفاقية على في حال وصلت الأرباح إلى 500 ألف دينار فإن منح المكافاة يكون منح راتب شهر أساسي لكل عامل مرتبطاً توزيعها بتقييم الأداء عوضاً عن 15 في المئة من صافي الأرباح.

وتنص بنود الاتفاق على منح جميع العاملين باستثناء من عقدهم لم يتجاوز السنة زيادة سنوية تطبق من بداية شهر اصدار القوائم المالية المعتمدة لكل عام وذلك في حال حققت الشركة أرباحا قياسية سنوية تزيد عن 500 الف دينار.

ونصت الاتفاقية على زيادة الحافز الشهري بمقدار 5 دنانير ليصبح كما هو مفصل حسب كل راتب من 500 إلى 1000 دينار.

كما وثقت الاتفاقية زيادة بدل الوردية إلى دينار ونصف وترفع إلى 3 دنانير اعتباراً من 31/5/2024

وأعطت الاتفاقية بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالكهرباء منح موظفي الشركة رحلة عمرة مدعومة من شركة مصانع الكابلات المتحدة بقيمة 2000 دينار اعتباراً من 1/5/2024.

وتنص الاتفاقية على مدة سريان ثلاثة أعوام من تاريخ 1/5/2024.