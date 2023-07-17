العدالة والموازنة وبرنامج النفقات العامة

المحامي أحمد طهبوب

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كما في أي دولة تقام الدعاوى والمطالبات المدنية في مواجهة الحكومة أو أي من مؤسساتها من قبل الأفراد وشركات القطاع الخاص، للمطالبة بالحقوق المدنية الناجمة عن شأن تعاقدي أو تصرفات سيادية مثل الاستملاك أو للمطالبة بالعطل والضرر. وتقبع هذه الملفات في ردهات المحاكم لعدد من السنوات يتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات بالمتوسط، حتى تصل الدعوى الى مرحلة القرار القطعي. وفي هذا التاريخ (المرتبط بإصدار القرار القضائي) يؤذن فيه للمطالب أي المحكوم له؛ أن يستوفي من هذه المؤسسة أو الوزارة قيمة مطالبته المحكوم بها من أصل وفائد قانونية مترتبة على التأخر في تنفيذ الحكم.والملاحظ في السنوات القليلة الأخيرة؛ توالي وتكرار مراجعات المحكوم لهم من أفراد ومؤسسات في القطاع الخاص لمؤسسات الدولة (وزارات ومؤسسات عامة) لطلب المبالغ المحكوم بها وتكرار ذات الجواب: بعدم وجود مبالغ مرصودة في الموازنة لهذه الأحكام بغض النظر عن سبب نشوئها. والغريب في الأمر أن هذا القرار القضائي لا ينتج بالعادة عن أمر غامض أو من أمر خفي على أي مؤسسة في القطاع العام ولا تنتهي الدولة كمحكوم عليها دون علم الحكومة أو مؤسساتها أو منحها الفرصة الكاملة والوافية للدفاع عن نفسها وإبداء دفوعها واعتراضاتها وادعائها المتقابل إن وجد. وبالتالي؛ فلا مجال لاستغراب الناتج بالقرار القضائي أو بحث ما قد يترتب من التزام على الحكومة أو عبء على موازنتها العامة.وقد تضمنت موازنة عام 2023 والتي توشحت بالإرادة الملكية الموافقة على حجم انفاق بقيمة 11.4 مليار دينار أردني، ومن المناسب النظر في حجم وقيمة الأحكام القضائية التي تصدر كل عام والتي لا تتجاوز في متوسطها 200 مليون دينار من هذا الرقم المهول بحجم الإنفاق الحكومي. هذا الإنفاق الذي يتراخى ويتكرر ويستمر بشكل سنوي وتلتزم الحكومة به مع مواجهة عجز يتراوح بين 1.5 مليار إلى 2 مليار دينار أردني في كل عام.وما سنتحدث عنه اليوم هو احترام فصل السلطات الذي يوجب على السلطة التنفيذية بجميع مؤسساتها ووزاراتها أن تحترم الأحكام الصادرة عن القضاء، وأن توليها الأهمية في التطبيق عن الإنفاق اليومي والعادي بأبوابه، لأن في هذا ضمانة دستورية رئيسية للأفراد والمؤسسات سواء أكانوا من المواطنين أو الأجانب. وما يحدث من تكرار تمنع الوزارات عن الدفع وتكرار تمنع الخزينة العامة عن الإنفاق من برنامج النفقات العامة يأتي دون مسوغ مشروع قانوني أو دستوري، ويقع فيه تكرار ادعاء الوزارات بعدم وجود مبالغ مرصودة لحساب هذه الدعوى أو تلك هو في الأعم الأغلب ادعاء أجوف وغير مقنع. لا سيما أن علمنا بأنه من تاريخ تأسيس المملكة سنة 1946 وحتى الآن لم تدرج أي حكومة وأي وزارة من الوزارات ضمن أبواب الإنفاق بموازناتها المقترحة ما يتعلق بالدعاوى المنظورة التي لم تبت أو تلك المقامة من تاريخ معين، وعليه فإن أي ادعاء بهذا الصدد هو ادعاء عار عن الصحة.وفي ذلك أيضا امتناع من الوزارات والمؤسسات العامة عن تنفيذ أمر دولة رئيس الوزراء بتنفيذ الأحكام القضائية التي يرفق به منطوق الحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية أو وسمه بما يفيد القطعية قبل ذلك. مما يعني أن الأولويات بالأداء والسداد والتنفيذ في الوزارات توضع بشكل فردي وانتقائي وحسب الرغبة، متجاهلين بذلك العمل المؤسسي والشفافية والحوكمة.أما عن المخاطر، فمخاطر هذا التصرف أو الامتناع دون وعي تكمن فيما يلي:أولا- زعزعة ثقة المواطن في فاعلية مرفق العدالة، وبالنتيجة مؤسسية العمل الحكومي بشكل كامل في المملكة التي نعتز بها ونفاخر.ثانيا – يضرب بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات والضمانات الدستورية من حق التقاضي وغيرها، وفيه إحراج من جناح تنفيذي لجناح قضائي وآخر تشريعي حين ينتهي الأمر بالحكم القضائي الى استدعاء يقدم ويهمل أو يرمى بين الأدراج دون رقابة أـو حماية أو تنفيذ قسري.ثالثا - يجرد المشرع من مفهوم وغاية وضمانة الحماية التي أسبغها على السلطة التنفيذية، ويبعد الحكمة والتوازن عن هذا الجناح الهام.. أي الحكومة أيم كان أفرادها وأيم كان رئيسها.حيث ورد في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته في المادة رقم 27 منه: لا يجوز التنفيذ على ما يلي: أ - الأموال العامة وأموال الوقف....".وقد بنى المشرع ضمانته التشريعية وفقا لنص المادة أعلاه في قانون التنفيذ على حكمة ورشد عمل السلطة التنفيذية، وبالتالي منحها الحصانة من تنفيذ الأحكام القضائية احتراما لتلك السلطة في إنفاذ الأحكام ولقناعة تشاركية دستورية في حماية المجتمع والسهر على حمايته وتحقيق مصالحه.أما أن نصل من قصور النظر باستنكار تنفيذ الأحكام القضائية... تحت أي ذريعة كانت، ونستمر في الصرف والإنفاق العام باتجاه المركبات ووسائل الرفاهية التي لا تتواءم مع واقعنا الاقتصادي الصعب وتحدياتنا الداخلية، فهذا لاشك أنه سيفضي على المدى البعيد الى زعزعة السلم الأهلي ويهدد ضمانة دستورية رئيسية في بلدنا الحبيب الأردن.