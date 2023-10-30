العدوان على غزة.. ترجيح انكماش اقتصاد الاحتلال %11

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رجح بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.وبذلك، عدل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" -التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضد الاحتلال، والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تقديرات وصفت من قبل متخصصين بأنها "مفرطة في التفاؤل".ويأتي التعديل في التوقعات مع إعلان دولة الاحتلال بدء عملية برية على غزة، وتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن. ومع ذلك، باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 % بالعملة المحلية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ العام 2012.ومع ذلك، ما يزال بنك "جي بي مورغان" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال بنسبة 2.5 % هذا العام، و2% في العام المقبل. ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11 % بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) بالنمو المعدل موسميا مقارنة بالربع الثالث.وقال مختصون، إن المخاطر تتجه للتصاعد وتؤثر بدورها سلبا على الاقتصاد. وأضافوا "أن قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ما يزال صعبا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات عالية التردد في متناول اليد".وعند مقارنة المختصين للخسائر الإسرائيلية التي نجمت عن صراعاتها الأخيرة، وجدوا أن تأثيرات الحرب الحالية ستكون أكبر بكثير؛ إذ يقولون إن ما حدث العام 2014 عندما شن الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة استمرت 51 يوما وتضمنت هجوما بريا على المنطقة، وحرب العام 2006 مع حزب الله اللبناني "بالكاد تأثر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي".واستدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عدد في تاريخ دولة الاحتلال.وفي مواجهة التراجع الاقتصادي، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75 % في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مساعدة الشيكل، الذي يواجه أطول سلسلة خسائر له منذ العام 1984.ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد دولة الاحتلال للركود خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، وحذرت من أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41 % من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية.وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6 % و0.7 %، ومن ثم سيقع الاقتصاد في الركود.ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفا آخرين و1870 مفقودا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة في غزة.وشهد اقتصاد الاحتلال، منذ بداية العدوان، تأثرا سلبيا واضحا، حيث سجلت بورصة "تل أبيب" انخفاضا تدريجيا في أسهمها، مع تراجع واضح للشيكل مقابل الدولار.ومن أسباب هذا التراجع الحاد؛ توقف الشركات والمصانع والورشات كافة في جنوب دولة الاحتلال، إضافة لانخفاض معدل استيراد البضائع والمواد الخام من الخارج، وخصوصا أن الميناء التجاري الرئيسي في البلاد هو ميناء حيفا الواقع في الشمال، ولا يبعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود الشمالية مع لبنان، التي تشهد توترا متصاعدا منذ بداية العدوان.-(وكالات)