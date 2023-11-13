العدوان على غزة يغير نظرة المستهلك للماركات العالمية

رهام زيدان

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عمان- يقر بأنه أخطأ طوال السنوات الماضية عندما ظلت نفسه معلقة بـ"الماركات العالمية"، فكان ينساق وراء شراء السلع ذات العلامات الشهيرة دون أن يدرك الغاية من اقتنائها.ويصف محمود حسين نفسه بأنه كان "محتلاً اقتصادياً" من قبل رعاة هذه العلامات التجارية العالمية، فحاله كحال كثير من الناس الذين تمكن صناع الموضة والعلامات التجارية الكبرى من السيطرة على عقولهم ورغباتهم.هذه العلامات، سواء الألبسة أو العطور أو مستحضرات التجميل وصولا إلى عالم واسع من السلع الغذائية والمطاعم كان الناس يتسابقون عليها في حالة من التباهي لدرجة أنها باتت تتحكم في شخصياتهم وطريقة ظهورهم في المجتمع كما أصبح يقاس الرقي والتقدم للأشخاص بناء على اقتناء واستخدام منتجات هذه العلامات أو ارتياد مطاعم ومقاه ضمن هذه العلامات الكبرى أيضا.غير أن واقع الحال اليوم اختلف تماما، فالبوصلة لم تعد موجهة لهذه الماركات بل على العكس تماما، إذ أصبح من المعيب لدى كثير من الناس شراء هذه السلع، لأنها ببساطة تدعم فكرة شريرة.. "الكيان الصهيوني"، كما يرى حسين.فبعد الابادة الجماعية التي ارتكبها وما يزال الاحتلال الصهيوني يرتكبها تعالت الأصوات لمقاطعة المنتجات وانتشر الأمر كالنار في الهشيم واكتشف الناس أن هنالك سلسلة من الماركات العالمية التي تقف وراء الكيان الهصيوني وتدعمه بشكل مباشر.وكانت من بين حملات المقاطعة سلع تحمل ماركات عالمية شهيرة جعلتها تحت المجهر.ويقول محمود حسين "اكتشفت وتأكدت أن الأسماء الكبيرة لعلامات وماركات مختلفة كانت تدخل في كل تفاصيل حياتي بدءا من الطعام والشراب وصولا إلى ملابسي وحتى مقتنياتي الشخصية وأحيانا المنزلية".ويضيف "كنت لا أثق إلا بشراء ملابس من علامات معينة ولا أخفي أنني كنت اتفاخر بإظهارها أمام اصدقائي رغم أن ثمنها مرتفع مقابل راتب لا يمكن القول إنه يضاهي متطلبات الانفاق على هذه العلامات". أما الآن يقول محمود "أنا مضطر لمقاطعة العديد من علامات الألبسة العالمية وأصبح أبحث عن ماركات لدول غير داعمة للاحتلال تكون بجودة مضاهية لتلك التي كنت أشتريها" مؤكدا أنه مهما كان حبه لتلك العلامات غير أنه لن يكون جزءا من منظومة دعم الاحتلال بأي طريقة.هذا الأمر لم يقف بالنسبة له عند الألبسة بل ايضا وصل إلى منتجات مثل اصناف أغذية من مشروبات غازية وأجبان وقهوة إلى جانب مطاعم عالمية معروفة كان لا يمر اسبوع دون أن يشتري منها.عصام عبدالله يقول "كنت أهوى الماركات خصوصا الألبسة وكنت أشتري منها باستمرار".أما الآن أختلف الوضع بالنسبة لي يقول عصام، فبعد الحرب على غزة بالإضافة إلى المقاطعة أصبحت أنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة، إذ إن هذه الماركات أسعارها عالية جدا مقابل أولويات أخرى في الحياة أكثر أهمية.وبالتالي سأتوجه من الآن فصاعدا إلى محلات عادية غير الماركات والعلامات التجارية الكبرى إلى أخرى ربما توفر ايضا بضاعة محلية الصنع وبجودة عالية واسعارها أيضا مناسبة.وقال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة "واقعنا العربي لا يسر، فقد تم إجهاض توجهات التكامل البنيوي الاقتصادي العربي الشامل وحلت محله سيطرة العلامات التجارية وسلاسل التزويد الخارجيه خاصة الغربية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بآثار ذلك على هيكل البنية العربية الشاملة، وحلت محلها ثقافة " الافرنجي برنجي" والاعتماد على الخارج".واضاف "المقاطعة للاحتلال طبقت سنوات طويلة كما كانت تظهر دعوات المقاطعة لمنتج من يدعمها في عدوانهم على الشعوب العربية، لكنها ما تلبث أن تختفي أمام الضعف العربي والمحلي، وضعف هياكل الاقتصاد والانتاج، فأصبحت الدول العربية أسواقا للكيان وداعميه".وحيث يظهر شعار المقاطعة اليوم ثانية، ليظهر معها تأثير اللوبيات التي تعارضها بحجج متعددة، قال زوانة إن المقاطعة فرصة لاعادة بناء الوعي العربي أمام وضوح من المعتدين على الحق العربي الفلسطيني، ومن يريدون استمرار السيطرة على ثرواته وأسواقه وقراراته.علما، بأننا في الأردن مررنا بتجربة الكورونا ووجدنا أن المنتج الاردني أنقذنا، خاصة في قطاع الغذاء والصناعة الغذائية، وتمنى زوانة أن تفعل الحكومة التوجيهات الملكية ببناء قواعد اقتصادية لتحقيق جانب من الاكتفاء الذاتي خاصة في قطاع الغذاء والصناعات الغذائية والزراعية، وتوجيه جهودها لإلغاء الهدر والفاقد في الكهرباء والماء والغذاء، وتشجع الصناعة المحلية بحوافز وخطط فعلية، تكون جزءا من جهود توفير فرص عمل للشباب وفرص استثمار الأموال الأردنية والعربية.وقال أستاذ علم الاجتماع د.حسين خزاعي "مصنعو هذه العلامات نجحوا في السيطرة على المستهلكين بدليل الاقبال المتزايد على شراء مثل هذه المستهلكات وعلى مثل هذه المنتجات وهذه الصناعات".وزاد على ذلك حب المجتمع للتقليد بعملية الشراء والتباهي والتفاخر بذلك والشراء والاستهلاك من هذه الماركات العالمية.المهم هنا هو تغيير فكر المجتمع تجاه المنتجات الاجنبية والبضائع الاجنبية والاعتماد على الذات خصوصا في المنتجات التي يمكن صنعها محليا وكذلك في المنازل إذ يسهم ذلك أيضا في توفير الوقت والجهد والمال، كما يقول خزاعي.وارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة (الصيفية والشتوية) خلال العام الماضي بنسبة 22.7 %، مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم مستوردات الألبسة 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021، كما زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9 % لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021 وفق احصائيات نقابة تجارة الألبسة والأحذية والأقمشةوتنقسم سوق الألبسة وفقا لما اوضحته نقابة تجار الألبسة سابقا لـ"الغد" إلى أربعة اشكال وهي سوق الماركات العالمية إضافة إلى السوق التقليدي والذي يعد الأكثر انتشارا، إلى جانب سوق التصفيات الذي أصبح له رواج واضح في السنوات الاخيرة، وسوق البالة.