العدوان على غزة يهبط بحركة نقل البضائع

تيسير النعيمات

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عمان- أكد خبراء وعاملون في قطاع النقل والتجارة والترانزيت، تراجع تدفق البضائع من الأردن وإليه بسبب العدوان على قطاع غزة والاعتداء اليومي على مدن الضفة الغربية.وأشاروا، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إلى أن إجراءات سلطات الاحتلال المتعلقة بإغلاق وفتح جسر الملك حسين وتحديد حركة عبور الشاحنات، أثرت سلبا على انسيابية البضائع مع الضفة الغربية.ودعوا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن محاط في منطقة ملتهبة لا تهدأ، ما يزيد أهمية تنويع خيارات النقل واللوجستيات وتخزين البضائع وتشجيع الصناعة الوطنية.وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، قالت "في حال تنفيذ الحوثيين تهديداتهم باستهداف بواخر الكيان الصهيوني أو البواخر التي تنقل بضائعه في البحر الأحمر، سيضطر الأردن وغيره من الدول الى اللجوء لبدائل ترفع كلفة الشحن، ما ينعكس على أسعار السلع".وأشارت شبيب، إلى أن مقاطعة منتجات شركات الدول الداعمة للاحتلال حققت نجاحا كبيرا في الأردن وأسهمت في دعم الصناعة الوطنية.ودعت الى إعادة النظر في النمط الاستهلاكي للتكيف مع الظروف المحيطة ودعم الصناعة الوطنية.وشددت شبيب على أهمية تنويع وسائط النقل، لا سيما السككي، والربط مع دول الجوار العربية خصوصا أننا نعيش في محيط ملتهب يكاد لا يهدأ.واعتبرت أن من الضرورة تحسين شبكة النقل واللوجستيات وإمكانيات التخزين، وقالت "المخزون الكافي مهم جدا، خصوصا أننا في منطقة ملتهبة والأحداث تكرر اللوجستيات والتخزين".من جانبه، رأى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي "أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومجازر الإبادة التي ترتكبها قواته والاعتداءات والاعتقالات المتكررة في المدن الفلسطينية، أثرت على حركة التجارة برمتها وعلى مزاج المستهلك والمستثمر والتاجر".وقال الرفاعي "حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير أمام مشاهد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه في حال اتسعت دائرة الحرب وتم استهداف بواخر في البحر الأحمر، سيؤدي ذلك الى رفع كلفة الشحن وبالتالي الجمارك التي يتم تحديدها بناء على ثمن البضاعة وكلفة الشحن، ما سيؤدي حتما الى ارتفاع الأسعار.وأشاد الرفاعي بحملة المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، مؤكدا أن الأردنيين أثبتوا علو كعبهم في المقاطعة، ما انعكس إيجابا على المنتجات الوطنية.وأشار الى أن حركة البضائع مع فلسطين كانت بزيادة مطردة قبل العدوان على غزة، إلا أنها تراجعت بسبب العدوان والهجمات على المدن الفلسطينية؛ إذ إن سلطات الاحتلال هي من تقرر فتح أو إغلاق جسر الملك حسين وتحدد عدد الشاحنات التي تعبر بالاتجاهين.وبين الرفاعي أن اجتماعا عقد على هامش اجتماع غرف التجارة العربية في الثامن عشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، نجح في استقطاب المستثمرين الفلسطينيين للاستيراد والتصدير عبر العقبة، إذ تم تخصيص كوتا للبضائع الفلسطينية، مؤكدا أنه وفي حال تبني هذا القرار من قبل جامعة الدول العربية فسيكون له أثر إيجابي كبير على حجم التبادل التجاري مع فلسطين وعلى ميناء العقبة.من جهته، أكد رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة، أن الحركة على ميناء العقبة زادت بعد تراجع حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر ميناء حيفا، إلا أن حركة التجارة والنقل البري والترانزيت تراجعت بشكل كبير بسبب العدوان على غزة.وقال "المستوردات الأردنية من الضفة للأردن انخفضت بنسبة 90 % بسبب الظروف الأمنية والإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال"، مشيرا الى أن مستورداتنا من الضفة هي حجر البناء والخضار والفاكهة والمواد التموينية.وحول الصادرات الأردنية الى الضفة الغربية وبضائع الترانزيت عبر الأردن الى الأراضي الفلسطينية، أشار ابو عاقولة إلى أنها انخفضت بنسبة 50 % بسبب الظروف الأمنية والإغلاقات في الضفة وانخفاض حركة النقل عبر جسر الملك حسين.وأشار أبو عاقولة إلى أن معبر الشيخ حسين سبق وأن أغلقته سلطات الاحتلال بشكل كامل بداية العدوان، ثم تم فتحه بشكل محدود جدا ولبعض المنتجات مثل الزيتون وبعض المواد الكيميائية.وقال "نحو 500 شاحنة تعبر يوميا من خلال جسر الملك حسين بالاتجاهين".وبشأن الصادرات والواردات وبضائع الترانزيت عبر ميناء حيفا وأيضا من خلال معبر الشيخ حسين، أكد أبو عاقولة أنها متوقفة تماما.وتوقع أبو عاقولة أن استمرار العدوان مدة أطول واحتمالات توسع رقعة الصراع، سيلحق ضررا أكبر بالنشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي وحركة النقل وانسيابية البضائع ويرفع الكلف بشكل كبير.وأشار الى أن التجار والمصدرين اضطروا لتخزين البضائع التي كان يزمع تصديرها الى غزة، ومنها الحليب في المناطق الحرة.أما نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات، فأشار الى توقف استيراد النفط العراقي منذ الثالث من الشهر الحالي بسبب تواجد الحشد الشعبي على الحدود الأردنية العراقية، مبينا أن الحكومة تجري اتصالاتها من أجل استمرار تدفق النفط.وقال إن قطاع النقل تضرر مثل باقي القطاعات بآثار العدوان الإسرائيلي على غزة.وأشار الذيابات إلى أن حركة النقل والتجارة عبر معبر الشيخ حسين الى دولة الاحتلال، فضلا عن حركة الترانزيت عبر ميناء حيفا، شبه متوقفة.وأكد الذيابات أن حركة النقل والاستيراد والتصدير عبر جسر الملك حسين الى الضفة الغربية انخفضت بشكل كبير جدا، ما أضر بقطاع الشاحنات كما أضر بباقي القطاعات الاقتصادية.وأشار إلى أن العدوان الصهيوني ألحق ضررا كبيرا بالتجارة وانسياب البضائع ومختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع النقل وتجارة الترانزيت عبر جسر الملك حسين، كما أن البضائع التي يتم تصديرها أو استيرادها عبر ميناء حيفا مرورا بجسر الشيخ حسين في حالة شبه توقف، ما زاد الكلف أيضا.ولفت الذيابات إلى أن حركة النقل والتجارة عبر معبر الشيخ حسين الى الكيان، فضلا عن حركة الترانزيت عبر ميناء حيفا، شبه متوقفة.وأكد الذيابات أن حركة النقل والاستيراد والتصدير عبر جسر الملك حسين الى الضفة الغربية انخفضت بشكل كبير جدا، ما أضر بقطاع الشاحنات، كما أضر بباقي القطاعات الاقتصادية.وأشار إلى أن العدوان الصهيوني ألحق ضررا كبيرا بالتجارة وانسياب البضائع ومختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع النقل وتجارة الترانزيت عبر جسر الملك حسين، كما أن البضائع التي يتم تصديرها أو استيرادها عبر ميناء حيفا مرورا بجسر الشيخ حسين في حالة شبه توقف، ما زاد الكلف أيضا، إضافة إلى أن استيراد النفط عبر الصهاريج من العراق متوقف منذ الثالث من الشهر الحالي بسبب تواجد حشود من الحشد الشعبي على الحدود الأردنية العراقية.