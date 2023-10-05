الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العراق يوقف جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

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من الممكن ان يرتفع الدينار العراقي مقابل الدولار
سينهي العراق جميع عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول الأول من يناير المقبل، في الوقت الذي وصلت فيه احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى 120 مليار دولار، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول بالبنك المركزي.اضافة اعلان

ومع ذلك، قد يستمر السماح لوكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالسحب النقدي بالدولار، كما سيظل أصحاب الودائع الدولارية التي تمت قبل نهاية هذا العام مؤهلين لسحب أموالهم بالعملة الأميركية العام المقبل، وفق المسؤول.

اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط سوق الصرف في البلاد، كان أحدثها إعلانه عن قصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل. وقال في سبتمبر الماضي إنه "سيتوقف العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على الإشراف والمراقبة، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة". وفي أغسطس الماضي، قال إنه يعمل على 4 إجراءات للحد من سوق الصرف غير المشروعة.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى 1550 ديناراً، بحسب موقع بلومبيرغ.

يتوقع المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز" ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لكنه قال إن "ليس لدينا مشكلة في وصوله إلى 1700 للدولار".
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