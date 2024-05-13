الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العربي" أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024

البنك العربي - (أرشيفية)
البنك العربي -(أرشيفية)
عمان - الغد- حصل البنك العربي مؤخرا، على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024"، من قبل مجلة غلوبال فاينانس Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.اضافة اعلان
ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناء على تقييم شامل تم من قبل محرري المجلة المتخصصين، واستنادا إلى آراء مجموعة مختصة من المديرين الماليين التنفيذيين والمستشارين المصرفيين، ونخبة من المحللين حول العالم. 
واستندت المجلة في اختيارها، إلى مجموعة من المعايير الموضوعية شملت؛ نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات، إضافة إلى مجموعة أخرى من المعايير المبنية على آراء أبرز محللي الأسهم ومحللي التصنيف الائتماني والمستشارين المصرفيين وغيرهم، من الخبراء في القطاع المصرفي. 
ويغطي نطاق جوائز مجلة غلوبال فاينانس Global Finance)) العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم، تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأميركا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، وشمال أميركا وأوروبا الغربية.
وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت الآنسة رندة الصادق، المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي: "يعد هذا التقدير العالمي وللعام التاسع على التوالي تأكيدا على المكانة البارزة التي يحتلها البنك العربي على صعيد الصناعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعززها متانة نموذج أعمال البنك وقدرته على تحقيق نتائج مميزة ومستويات أداء قوية على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم". وأضافت الصادق: "نعمل من خلال نهجنا المؤسسي الراسخ واستراتيجيتنا الطموحة على توفير الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائنا من مختلف القطاعات بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم ويقدم لهم تجربة مصرفية شاملة تعززها أحدث الحلول الرقمية، محلياً وإقليمياً."
يشار هنا إلى أن مجلة ذا بانكر (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، كانت  منحت البنك العربي أيضاً، لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام الماضي. 
يذكر أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وسيدني ودبي والبحرين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مزارع يقوم برش مزروعاته بالمبيدات في وادي الأردن copy

كيف نستثمر القطاع الزراعي في تعزيز النمو الاقتصادي؟

منذ 14 دقيقة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

تباطؤ إنتاج الكهرباء إلى %3.2

منذ 25 دقيقة
1715612219821524200

"أيادينا تتكلم": ريادة اجتماعية تستهدف دمج الصم بعالم الروبوت

منذ 25 دقيقة
1715610438511404600

الشركس: استراتيجية المركزي تسعى لسد الفجوة المعرفية بالتكنولوجيا المالية

منذ 27 دقيقة
1715611287601466300

جمعية البنوك: 19 خريجة من برنامج " كوني على المجلس"

منذ 28 دقيقة
ارتفاع معدل التضخم %2.21 خلال 10 أشهر

التضخم يرتفع %1.6 في أربعة أشهر

منذ 30 دقيقة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

كيف نقرأ الأزمات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

استقالات إنسانية وأخلاقية

محمود خطاطبة |اليوم

لعله أسوأ قرار أردني

حسني عايش |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز لم نشهده منذ عقدين

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات | منذ1 ساعة
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ24 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

المتسول والمواطن

كاريكاتير- حمزة حجاج منذ24 ساعة

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy
 
 