الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العربي الإسلامي" أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن

"العربي الإسلامي" أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن
"العربي الإسلامي" أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن
حصل البنك العربي الاسلامي الدولي على جائزة مرموقة تقديراً لدوره المميز في القطاع المصرفي باعتباره أحد البنوك الإسلامية الرائدة في القطاع المصرفي الأردني وتتويجاً لسعيه المستمر نحو تبني ثقافة الابتكار والتميز في  عملياته المصرفية كافة، ودوره الريادي في الخدمات المصرفية للأفراد.اضافة اعلان
هذا وقد نظمت مؤسسة IRBA التابعة لمجموعة كامبريدج المالية (Cambridge IFA) فعاليتها السنوية للإعلان عن جوائزها المخصصة للبنوك والمؤسسات المالية السنوية، والتي عقدتها هذه السنة في العاصمة البحرينية المنامة، حيث أعلن عن حصول البنك على جائزة أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن للعام 2023 بحضور عدد كبير من المديرين التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم،  والذين أشاد عدد كبير منهم بالإنجازات التي حققها البنك العربي الإسلامي الدولي على الأصعدة كافة، والسمعة الطيبة التي يحظى بها البنك محلياً وإقليمياً انطلاقًا من استراتيجية النمو التي ينتهجها، حيث تمكن من تسجيل نموا  في قاعدة عملائه من الأفراد وتسجيل أداء مالي متزايد.  
وبهذه المناسبة، صرح مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي السيد اياد العسلي أن هذه الجائزة تضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية، لما يبذله البنك من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي، مضيفاً أن البنك وخلال مسيرته التي بدأت منذ أكثر من 26 عاما استطاع أن يكون دائما عند ثقة عملائه وذلك بالتركيز على الابتكار والقيمة المضافة التي يقدمها لهم، إضافة إلى تقديم أعلى معايير جودة الخدمة واضعا نصب عينيه قيمه الأساسية وهي الثقة والأمان والاستثمار الحلال، كما وأنه امتدادا لهذه القيم يقوم البنك بتعزيز وتطوير منتجاته وخدماته لضمان المحافظة على أفضل مستويات الخدمة وإيصال هذه الخدمات المصرفية لأكبر شريحة ممكنة.
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