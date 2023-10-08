"العربي الإسلامي" يرعى احتفالية “التربية” بيوم المعلم

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تأكيدا على دور المعلم الأردني في نهضة التعليم وتعزيز دوره ورسالته في تنمية مهنة التعليم والتي تحمل أسمى الرسالات، قام البنك العربي الإسلامي الدولي برعاية حفل تكريم المعلمين والمعلمات بمناسبة "يوم المعلم" العالمي، الذي نظمته وزارة التربيه والتعليم تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبحضور الدكتور سمير العيسى مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد.من جهته، أكد إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، أن هذه الرعاية تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها البنك بدعم قطاع التعليم وبالتحديد معلمينا ومعلماتنا وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتنوعة والشاملة التي يقدمها البنك لقطاع المعلمين والمتوافقه مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء والتي تلبي الحاجة المالية الفعلية لهذه الشريحة المهمة والتي تشكل العمود الفقري لمجتمعنا، نظرا للدور المهم الذي يقوم به المعلم في نقل المعرفة وتنشئة جيل فاعل في المجتمع وداعم في عملية النمو الاقتصادي.وقال: “إن هذه المبادرة جاءت من منطلق الاهتمام الذي يوليه البنك ليوم المعلم العالمي الذي يكتسب أهمية خاصة إيمانا منه بأن هذا اليوم لا يعتبر يوما لتكريم المعلمين فحسب وإنما هو تقدير للتعليم الذي يعتبر من أسمى المهن كونه مفتاح التنمية وتطور الأوطان، معربا العسلي عن اعتزازه بالشراكة التي تجمع البنك العربي الإسلامي الدولي بوزارة التربية والتعليم واستمرارية رعاية البنك السنوية لنشاطات الوزارة تقديرا لدور المعلمين الأردنيين باعتبارهم جوهر العملية التربوية وأساس الإصلاح والنهوض بالمجتمع”.