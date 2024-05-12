الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العربي الإسلامي" يعلن استمرار حملة الاسترداد النقدي على التمويلات

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البنك العربي الإسلامي الدولي
عمان - الغد - في إطار سعي البنك العربي الإسلامي الدولي لتقديم الأفضل لعملائه، أعلن البنك عن استمرار حملة الاسترداد النقدي على تمويلات السيارات والشقق السكنية حتى 30/6/2024، بحيث يحصل العميل على مبلغ نقدي يتم إيداعه في حسابه مباشرة عند حصوله على أي من هذه التمويلات خلال فترة الحملة وضمن شروطها.اضافة اعلان
وأوضح البنك، أن قيمة الاسترداد النقدي قد تم توزيعها على شرائح تعتمد على قيمة التمويل ونوعه، حيث إن قيمة الاسترداد النقدي لتمويل السيارات ستتراوح بين 150 دينارا إلى 500 دينار، على ألا تقل قيمة التمويل عن 7000 دينار ومدة التمويل عن 5 سنوات، وأن قيمة الاسترداد النقدي لتمويل الشقق السكنية ستتراوح بين 1000 دينار وحتى 3000 دينار على ألا تقل قيمة التمويل عن 20000 دينار ومدة التمويل عن 15 سنة.
ولمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن للمهتمين كافة، مراجعة أي من فروع البنك المنتشرة في محافظات المملكة، أو الاتصال على مركز الخدمة الهاتفية على الرقم 065003300 أو من خلال، خدمة الواتساب “راسل” على الرقم 0797444669 تخضع لشروط وأحكام البنك.
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