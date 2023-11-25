السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العرب الأكثر إنفاقا بين الزوار الدوليين للمملكة

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)
عمان - سجلت الجنسية العربية أعلى حجم إنفاق من بين الزوار الدوليين للأردن بقيمة 1.9 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان
وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي قيمة إنفاق الزوار إلى الأردن بلغت 4.5 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
وشكلت نسبة إنفاق السياح العرب على السياحة في الأردن 42 % من أصل إجمالي إنفاق الزوار للمملكة.
وحقق إنفاق السياح العرب إلى المملكة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، زيادة نسبتها 27 % بعد أن حققت ارتفاعا قدره 405 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في المركز الثاني المغتربين الأردنيين بإنفاق وصل إلى اكثر من 1.3 مليار دينار، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
وبلغت نسبة زيادة إنفاق المغتربين نحو 21.5 % أو ما يزيد على 247 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 1.1 مليار دينار.
وسجلت الجنسية الأجنبية حجم إنفاق يزيد على 1.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
ووصلت نسبة زيادة إنفاق الأجانب نحو
72.7 % أو ما يزيد على 526 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 723 مليون دينار. 
يأتي هذا في ظل ارتفاع أعداد سياح المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول( أكتوبر) الماضي، الذي وصل إلى اكثر من 5.5 مليون زائر.
ويشار إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نموا نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
أما خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعا بنسبة 34.7 % بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4 %.
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